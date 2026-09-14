Wenecja 2026: polityczny gest czy wartości artystyczne?

Wśród 21 wybranych do konkursu tytułów to był jedyny film zrealizowany samodzielnie przez kobietę. Już przed kilkoma tygodniami, po ogłoszeniu selekcji przez dyrektora artystycznego festiwalu Alberto Barberę, pojawiło się wiele kontrowersji i dyskusji na temat niemal całkowitego pominięcia reprezentacji kobiet-reżyserek w najważniejszej sekcji tegorocznej edycji najstarszej imprezy filmowej na świecie. Do tego odniosła się zresztą Maggie Gyllenhaal na inauguracyjnej konferencji prasowej jury, gdzie przekonywała o tym, że problem jest systemowy i zadała pytanie o to, kto decyduje, co jest dobre i co ma wartość?

Temat ten wrócił jak bumerang już po ogłoszeniu werdyktu, bo niemal od razu pojawiły się obiekcje, czy w tym wyborze polityczny gest nie stanął przypadkiem przed wartościami artystycznymi. Przewodnicząca jury negowała tę narrację, przekonując, że jest wiele filmów zrobionych przez kobiety, które jej się nie podobały, a "Woman Unknown" był dla niej uderzający, "jak wiązka lasera". Rozumiem to wytłumaczenie, bo i na mnie film May el-Toukhy zrobił wrażenie. To utrzymana w surowym tonie opowieść, która rozgrywa się w Danii, tuż po zakończeniu II wojny światowej. W momencie, kiedy przychodzi czas rozliczeń, także w stosunku do kobiet, mających romanse z żołnierzami Wehrmachtu. Mocny temat, sprawnie opowiedziana historia, bardzo dobra, zasłużenie nagrodzona rola Mathilde Arcel. Nie ujmuję klasy filmowi el-Toukhy, ale mam wrażenie, że na festiwalu były lepsze tytuły.

Wstrząsający dokument o Strefie Gazy. Laur pocieszenia dla Johna Malkovicha

Do tego grona krytycy, oceniający dla festiwalowej gazety konkursowe produkcje, zaliczali przede wszystkim trzy filmy, o których wspomniałem na początku. Trudno je ze sobą porównywać, zwłaszcza że jeden jest wstrząsającym dokumentem o planowym zabijaniu cywilów w Strefie Gazy. "NAZA" to podobny casus do pokazywanego w ubiegłym roku w Wenecji "Głosu Hind Rajab" Kaouther Ben Hanii, a zatem film, który z uwagi na temat, trudno oceniać w jakiejś skali. O tym, jak historia przedstawiona przez Yuvala Abrahama i Rachel Szor wstrząsnęła festiwalową publicznością, niech świadczy rekordowa, blisko 25-minutowa owacja po premierze. Jury nie mogło w swoim werdykcie pominąć tego tytułu, w efekcie do dokumentalistów trafiła Nagroda Specjalna Jury.

Największym rozczarowaniem - jeśli chodzi o werdykt, a nie film - okazało się dla mnie pominięcie "Wild Horse Nine" Martina McDonagha przy najważniejszych nagrodach. Puchar Volpiego dla najlepszego aktora, jaki otrzymał John Malkovich, zresztą za wybitną rolę, brzmi trochę jak laur pocieszenia. Słodko-gorzka opowieść o dwóch agentach CIA, którzy trafiają na Wyspę Wielkanocną była najlepszym, najbardziej kompletnym i spełnionym filmem tegorocznej edycji weneckiego festiwalu. Imprezy, na której dwukrotnie doceniony został nagrodami za scenariusz. Należał mu się co najmniej hat-trick. Choć jury z tego akurat wybrnęło całkiem nieźle, doceniając skrypt "Un bon petit soldat" w reżyserii Stéphane'a Brizé, a ten film był moim małym festiwalowym odkryciem. Co do McDonagha, pozostaje mieć nadzieję, że odpowiednio sobie to odbije podczas Oscarów.

Sukces Macieja Musiała. Film zainspirowany "Dekalogiem" Krzysztofa Kieślowskiego ze Srebrnym Lwem

Srebrny Lew - Wielka Nagroda Jury, czyli drugi w hierarchii laur festiwalu w Wenecji, trafił do południowokoreańskiego reżysera Lee Chang-donga za "Possible Love". I w tym przypadku obyło się bez większych niespodzianek, bo film zainspirowany "Dekalogiem" Krzysztofa Kieślowskiego, był jednym z szerzej komentowanych tytułów na Lido. Do pewnego stopnia to też polski sukces, ponieważ jednym z producentów wykonawczych filmu jest Maciej Musiał. Na pewno to dla niego spora ulga po tegorocznym festiwalu w Cannes. Przypomnijmy, że "Historie równoległe" Asghara Farhadiego, czyli pierwsza odsłona większego projektu, w ramach którego znani reżyserzy realizują współczesne interpretacje poszczególnych części "Dekalogu", została tam bardzo słabo przyjęta.

Mówiąc o polskich akcentach, nie sposób nie wspomnieć o "Cudzych rzeczach" Grzegorza Dębowskiego, pokazywanych w konkursie "Horyzonty". Drugi film polskiego reżysera spodobał się na Lido, czego potwierdzeniem jest nagroda Bisato d'oro za najlepszy scenariusz, przyznawana przez niezależnych krytyków. To duża sprawa dla twórcy, który jest dopiero na początku drogi.

Kuba Armata, Wenecja