Maciej Musiał promuje film na Festiwalu Filmowym w Wenecji

Maciej Musiał nie ukrywa swojego zamiłowania do filmografii Krzysztofa Kieślowskiego. Gwiazdor "Rodzinki.pl" przeznaczył większość swoich oszczędności, aby wykupić prawa do kultowego "Dekalogu", który zapragnął odtworzyć, zapraszając do współpracy światowych reżyserów.

Tym sposobem na Festiwalu Filmowym w Cannes zadebiutował nowy film Asghara Farhadiego "Historie równoległe", inspirowany "Krótkim filmem o miłości". Producentami tytułu, w którym główne role odegrali Isabelle Huppert, Vincent Cassel i Virginie Efira, byli Maciej Musiał i scenarzysta "Dekalogu" Krzysztof Piesiewicz.

Drugim filmem bazowanym na twórczości Krzysztofa Kieślowskiego jest "Possible Love" w reżyserii Lee Chang-donga. Jego fabuła nawiązuje do dziesiątej części cyklu. To historia dwóch małżeństw o różnym statusie społecznym: niedawno zwolnionego z pracy fabrykanta i jego żony oraz bogatej dokumentalistki i jej męża, którzy kręcą film o problemach, z jakimi mierzą się najbiedniejsi.

Aktor nie krył wzruszenia. Krytycy są zachwyceni tym filmem

Film zebrał znakomite recenzje krytyków Guardiana, Variety czy IndieWire i typowany jest jako jeden z faworytów tegorocznego konkursu w Wenecji. Wzruszenia tym faktem nie krył również Maciej Musiał, który pojawił się na Lido z okazji premiery filmu.

Aktor opublikował post, w którym podzielił się z fanami zdjęciami i nagraniami ze swojego pobytu w Wenecji. Na jednym z nich uchwycono reakcję publiczności i łzy Musiała, który oglądał film wraz z pozostałymi twórcami.

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"Spłakałem się potężnie, oddajemy światu w moim odczuciu film wybitny i czekamy na sobotni werdykt, trzymajcie kciuki" - napisał na swoim profilu aktor.

83. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji potrwa do 12 września.



