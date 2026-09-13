"Możliwe miłości" to pierwszy film Lee Chang-donga po ośmiu latach przerwy. Musiał był inicjatorem projektu, który miał być częścią serii inspirowanej "Dekalogiem" Krzysztofa Kieślowskiego. Jego pierwszą odsłoną były "Historie równoległe" Asghara Farhadiego, które debiutowały w czasie 78. MFF w Cannes w maju 2026 roku.

"Możliwe miłości" bazowały początkowo na "Dekalogu IX". Południowokoreański reżyser zaznaczył jednak, że projekt przeszedł znaczące zmiany, szczególnie gdy w prace nad nim zaangażował się Netflix. Lee Chang-dong nie adaptuje i nie inspiruje się ostatecznie twórczością Kieślowskiego. Uważa jednak, że oba filmy są zbliżone tematycznie. Musiał i Piesiewicz pozostali jego producentami wykonawczymi.

Ekipa filmu "Możliwe miłości" na gali zamknięcia 83. MFF w Wenecji. Lee Chang-dong trzeci z lewej, Maciej Musiał drugi z prawej Aurore Marechal Getty Images

O czym opowiada nowy film Lee Chang-donga?

"Możliwe miłości" opowiadają o relacji dwóch par: niedawno zwolnionego mężczyzny i jego żony oraz dokumentalistki i jej męża. Film debiutował na 83. MFF w Wenecji, gdzie otrzymał Srebrnego Lwa - Wielką Nagrodę Jury oraz nagrodę FIPRESCI. Znalazł się także w programie festiwali w Toronto i Nowym Jorku. 6 listopada 2026 roku trafi do oferty platformy streamingowej Netflix.

"Możliwe miłości" są południowokoreańskim kandydatem do Oscara za najlepszy film międzynarodowy. Netflix zamierza zgłosić go także do rywalizacji w innych kategoriach.

Maciej Musiał był w Wenecji, gdzie promował dzieło Lee Chang-donga. Towarzyszył także reżyserowi w czasie gali zamknięcia festiwalu. Zamieścił na swoim profilu w serwisie Instagram zdjęcia z przygotowań do uroczystości i czerwonego dywanu. Wcześniej przyznał, że po premierze "spłakał się potężnie". Zaznaczył także, że jest przekonany, iż oddaje widzom wybitny film.

Kto otrzymał Złotego Lwa?

83. MFF w Wenecji odbył się w dniach od 2 do 12 września 2026 roku. O Złotego Lwa walczyło 21 tytułów. Główną nagrodę festiwalu otrzymał duński film "Woman Unknown" May el-Toukhy. Historia rozgrywa się w kilka lat po drugiej wojnie światowej. Skupia się na służącej, która ma wyjść za swojego sporo starszego, majętnego pracodawcę. Grająca główną rolę Mathilde Arcel otrzymała nagrodę dla najlepszej aktorki.

Zwycięzców w Konkursie Głównym wskazało siedmioosobowe jury pod przewodnictwem amerykańskiej aktorki, reżyserki i scenarzystki Maggie Gyllenhaal.