Wielki sukces Macieja Musiała. Wyprodukował nagrodzony film

Jakub Izdebski

Oprac.: Jakub Izdebski

12 września 2026 roku zakończył się 83. Międzynarodowy Festiwal w Wenecji. Srebrnego Lwa - Wielką Nagrodę Jury, czyli drugie najważniejsze wyróżnienie wydarzenia, zdobył film "Możliwe miłości" Lee Chang-donga. Wśród producentów wykonawczych filmu znaleźli się Polacy: Maciej Musiał i zmarły w maju 2026 roku Krzysztof Piesiewicz.

Maciej Musiał w granatowej marynarce i koszuli na tle ścianki z napisem 'Historie Równoległe'.
Maciej Musiał na pokazie "Historii równoległych"Jacek Kurnikowski AKPA

"Możliwe miłości" to pierwszy film Lee Chang-donga po ośmiu latach przerwy. Musiał był inicjatorem projektu, który miał być częścią serii inspirowanej "Dekalogiem" Krzysztofa Kieślowskiego. Jego pierwszą odsłoną były "Historie równoległe" Asghara Farhadiego, które debiutowały w czasie 78. MFF w Cannes w maju 2026 roku.

"Możliwe miłości" bazowały początkowo na "Dekalogu IX". Południowokoreański reżyser zaznaczył jednak, że projekt przeszedł znaczące zmiany, szczególnie gdy w prace nad nim zaangażował się Netflix. Lee Chang-dong nie adaptuje i nie inspiruje się ostatecznie twórczością Kieślowskiego. Uważa jednak, że oba filmy są zbliżone tematycznie. Musiał i Piesiewicz pozostali jego producentami wykonawczymi.

Siedmioro elegancko ubranych osób pozuje razem na czerwonym dywanie, większość mężczyzn w czarnych garniturach, jedna kobieta w granatowej sukni, atmosfera oficjalnego wydarzenia.
Ekipa filmu "Możliwe miłości" na gali zamknięcia 83. MFF w Wenecji. Lee Chang-dong trzeci z lewej, Maciej Musiał drugi z prawejAurore MarechalGetty Images

O czym opowiada nowy film Lee Chang-donga?

"Możliwe miłości" opowiadają o relacji dwóch par: niedawno zwolnionego mężczyzny i jego żony oraz dokumentalistki i jej męża. Film debiutował na 83. MFF w Wenecji, gdzie otrzymał Srebrnego Lwa - Wielką Nagrodę Jury oraz nagrodę FIPRESCI. Znalazł się także w programie festiwali w Toronto i Nowym Jorku. 6 listopada 2026 roku trafi do oferty platformy streamingowej Netflix.

"Możliwe miłości" są południowokoreańskim kandydatem do Oscara za najlepszy film międzynarodowy. Netflix zamierza zgłosić go także do rywalizacji w innych kategoriach.

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Jakub Izdebski
Jakub Izdebski

Maciej Musiał był w Wenecji, gdzie promował dzieło Lee Chang-donga. Towarzyszył także reżyserowi w czasie gali zamknięcia festiwalu. Zamieścił na swoim profilu w serwisie Instagram zdjęcia z przygotowań do uroczystości i czerwonego dywanu. Wcześniej przyznał, że po premierze "spłakał się potężnie". Zaznaczył także, że jest przekonany, iż oddaje widzom wybitny film.

Kto otrzymał Złotego Lwa?

83. MFF w Wenecji odbył się w dniach od 2 do 12 września 2026 roku. O Złotego Lwa walczyło 21 tytułów. Główną nagrodę festiwalu otrzymał duński film "Woman Unknown" May el-Toukhy. Historia rozgrywa się w kilka lat po drugiej wojnie światowej. Skupia się na służącej, która ma wyjść za swojego sporo starszego, majętnego pracodawcę. Grająca główną rolę Mathilde Arcel otrzymała nagrodę dla najlepszej aktorki.

Zwycięzców w Konkursie Głównym wskazało siedmioosobowe jury pod przewodnictwem amerykańskiej aktorki, reżyserki i scenarzystki Maggie Gyllenhaal.

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