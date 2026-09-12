Trwa gala zamknięcia 83. Festiwalu w Wenecji. Oto lista nagrodzonych

O najważniejsze wyróżnienie festiwalu w Wenecji walczy 21 filmów. W selekcji znalazły się najnowsze filmy Wernera Herzoga, Floriana Zellera, Danny'ego Boyle'a, Hirokazu Kore-edy i Martina McDonagha.

Spośród twórców, których produkcje pokazano w ramach Konkursu Głównego, na czerwonym dywanie pojawili się Lee Chang-dong ("Możliwa miłość"), Stéphane Brizé ("A Good Little Soldier"), May el-Toukhy ("Woman Unknown"), Ilya Khrzhanovsky ("DAU") oraz Yuval Abraham ("NAZA"). Najprawdopodobniej Złoty Lew trafi do jednego z nich.

W czasie wydarzenia przyznano dwa honorowe Złote Lwy za całokształt twórczości. Otrzymali je aktorka Ellen Burstyn oraz aktor, producent, reżyser i scenarzysta George Clooney.

83. MFF w Wenecji bez polskich twórców w Konkursie Głównym

W tegorocznym Konkursie Głównym zabrakło twórców z naszego kraju. Polski akcent znalazł się w sekcji Horyzonty. Wziął w niej udział film "Cudze rzeczy" w reżyserii Grzegorza Dębowskiego. Niestety, nie otrzymał on żadnej nagrody.

Laureatów Złotego Lwa i innych nagród w Konkursie Głównym wybrało jury pod przewodnictwem Maggie Gyllenhaal, amerykańskiej aktorki, reżyserki i scenarzystki. Ceremonię zamknięcia poprowadzili włoscy aktorzy Greta Scarano i Nicolas Maupas.

Pełna lista zwycięzców 83. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji

Konkurs Główny

Złoty Lew:

Wielka Nagroda Jury:

Specjalna Nagroda Jury:

Srebrny Lew za reżyserię:

Puchar Volpiego dla Najlepszej Aktorki: Mathilde Arcel, "Woman Unknown"

Puchar Volpiego dla Najlepszego Aktora: John Malkovich, "Dziki koń dziewięć"

Złota Osella za Najlepszy Scenariusz:

Nagroda Marcello Mastroianniego dla Najlepszego Młodego Aktora: Malou Khebizi, "A Place to Heal"

Sekcja Horyzonty

Najlepszy film: "Diane in the Loop", reż. Ann Sirot i Raphaël Balboni

Najlepsza reżyseria: Jacqueline Lentzou, "A Day in the Life of Jo: Chapter Phaedra"

Specjalna Nagroda Jury: "House of the Wind", reż. Bernard Auguste Kouemo Yanghu

Najlepsza aktorka: Laleh Marzban, "Falling House"

Najlepszy aktor: Riccardo Scamarcio, "The Children of the Monkey"

Najlepszy scenariusz: Damiano Femfert i Tommaso Landucci, "The Children of the Monkey"

Najlepszy film krótkometrażowy: "A Few Moments of Happiness", reż. Shaden Safieddine Tazi

Lew przyszłości

Nagroda im. Luigiego de Laurentiisa za Pierwszy Film: "House of the Wind", reż. Bernard Auguste Kouemo Yanghu

Sekcja Venice Classics

Najlepiej odrestaurowany film: "Long Night in 1943" (1960), reż. Florestano Vancini

Sekcja Venice Immersive

Główna Nagroda Jury: "The Pigeon Ring", reż. Zhang Yuqi i Shixin Tao

Specjalna Nagroda Jury: "Out of the Ashes", reż. Rory Mitchell i Nonny de la Peña

Nagroda za osiągnięcia: "Empire at Sea", reż. Peter Flaherty