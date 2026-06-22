Do jury dołączyło sześcioro twórców filmowych z całego świata. W szacownym gronie znalazła się tunezyjska reżyserka i scenarzystka Kaouther Ben Hania, której "Głos Hind Rajab" otrzymał na zeszłorocznym festiwalu w Wenecji Srebrnego Lwa - Wielką Nagrodę Jury. W czasie swej kariery otrzymała trzy nominacje do Oscara: za film międzynarodowy ("Człowiek, który sprzedał swoją skórę" i "Głos Hind Rajab") oraz dokument pełnometrażowy ("Cztery córki").

W jury znalazł się także Daniel Blumberg, 35-letni brytyjski kompozytor, laureat Oscara za muzykę do "The Brutalist" Brady'ego Corbeta, Francesco Casetti, włosko-amerykański profesor teorii filmu i telewizji, Xavier Giannoli, francuski reżyser i scenarzysta, autor "Straconych złudzeń" z 2021 roku, Shahrbanoo Sadat, afgańska reżyserka, nagrodzona w sekcji Director's Fortnight festiwalu w Cannes w 2016 roku, oraz Johnnie To, reżyser z Hongkongu, który trzykrotnie walczył o Złotego Lwa w Wenecji.

Jakie filmy możemy zobaczyć na 83. MFF w Wenecji?

Filmy, które znajdą się w programie festiwalu, poznamy pod koniec lipca 2026 roku. Według plotek w selekcji zobaczymy między innymi "The Social Reckoning" Aarona Sorkina, "Bunker" Floriana Zellera, "Dziki koń dziewięć" Martina McDonagha, "It Will Happen Tonight" Nanniego Morettiego, "The Echo Chamber" Andrei Pallaoro, "Possible Love" Lee Chang-Donga, "Circles" Michela Franco, "Look Back" Hirokazu Koreedy oraz "Tender Loving Care" Mike'a Leigh.

Według dziennikarzy "Variety" szansę na udział w Konkursie Głównym 83. MFF w Wenecji mają także Małgorzata Szumowska i Michał Englert. Film "The Idiots" opowie o pisarzu Fiodorze Dostojewskim i jego żonie Annie w okresie pracy nad powieścią "Idiota". W obsadzie są zagraniczne gwiazdy: Aimee Lou Wood, Vicky Krieps i Christian Friedel.

Kiedy rozpocznie się tegoroczny festiwal w Wenecji?

83. MFF w Wenecji odbędzie się w dniach od 2 do 12 września 2026 roku.



