"Dziki Koń Dziewięć": irlandzki twórca zaliczył klasyczny hattrick

Nie jest to może jakaś wielka niespodzianka, bo McDonagh świat kina podbija od dobrych kilkunastu lat. Zwłaszcza jego dwa ostatnie filmy, czyli "Trzy billboardy za Ebbing, Missouri" i "Duchy Inisherin" zapisały się w zbiorowej świadomości, ocierając się o arcydzieła. Wygląda na to, że irlandzki twórca zaliczył właśnie klasyczny hattrick, bo trudno w innych kategoriach myśleć mi o jego nowej produkcji.

W przypadku poprzednich, ale przede wszystkim tego filmu bardziej od McDonagha reżysera imponuje mi jednak McDonagh scenarzysta. Nie umiem znaleźć równie dobrego, co stale trzymającego tak wysoki poziom autora tekstów we współczesnym kinie. Dotyczy to zarówno historii jako całości, z jej strukturą, budowaniem napięcia, rozłożeniem akcentów, co pojedynczych dialogowych scen-perełek. A od nich w "Dzikim Koniu Dziewięć" aż się roi.

Ważny wątek polityczny i John Malkovich w swojej najlepszej roli od lat

W komediowo-refleksyjną rzeczywistość McDonagh wplata tym razem ważny polityczny wątek, związany z aktywnością amerykańskiej agencji wywiadowczej (CIA) w kluczowych wydarzeniach polityki wewnętrznej i międzynarodowej w latach 60. i 70. XX wieku. Tym samym trafiamy do Chile gdzie, jak z rozbrajającą szczerością mówi jeden z dwóch głównych bohaterów, trzeba zdestabilizować tamtejszą demokrację, zagrażającą amerykańskim interesom. Ale że polityka jest ważnym, ale jednak tylko tłem tej opowieści, finalnie lądujemy na Wyspie Wielkanocnej. Właśnie tam udaje się dwóch agentów CIA na nietypowe "wakacje", a McDonagh zamiast thrillera wybiera refleksyjną komedię kumpelską.

Relacja jaka łączy dwóch mężczyzn, Chrisa i Lee, to raczej szorstka przyjaźń, bliska tej z "Duchów Inisherin". O ile jednak Colin Farrell i Brendan Gleeson nie chcieli ze sobą rozmawiać, o tyle Johnowi Malkovichowi i Samowi Rockwellowi, którzy wcielają się w głównych bohaterów, buzia wręcz się nie zamyka. A i tematów nie brakuje, począwszy od niepoprawnych politycznie żartów, przez brak zawodowej dyskrecji, po pytanie, czy lepiej umrzeć na Wyspie Wielkanocnej, czy w Wenecji.

Pierwsze skrzypce gra tu Malkovich, w swojej najlepszej roli od lat, ale jego bohater jest też nieco bardziej złożony i gra o większą stawkę. Cierpiący na zaniki pamięci, uroczy w swojej bezczelności, nie mający nic do stracenia planuje napisać pamiętnik, który mógłby zrujnować CIA. Rockwell dotrzymuje kroku starszemu koledze i kreuje bohatera rozdartego między lojalnością wobec kumpla i wobec pracodawcy.

Ten film potrafi prawdziwie zaangażować. To nie lada wyczyn

McDonagh, co nie raz udowodnił w poprzednich filmach, ma duże wyczucie w łączeniu elementów komediowych z poważniejszą refleksją o życiu, a w tym wypadku także śmierci. Niby głównie się śmiejemy, ale są w "Dzikim Koniu Dziewięć" momenty, zwłaszcza w drugiej części filmu, kiedy śmiech nagle staje w gardle.

Obecną u McDonagha melancholię dobrze podkreślają majestatyczne zdjęcia Bena Davisa, ukazujące potęgę natury i to, jak jesteśmy jej małą, niewiele znaczącą częścią. Z fabułą dobrze też koresponduje muzyka Cartera Burwella, która uzupełnia tę rzeczywistość, ale jej nie przesłania.

McDonagh nakręcił kolejny film w doskonale sobie znanej słodko-gorzkiej tonacji, ale jej główną cechą jest to, że potrafi prawdziwie zaangażować. Ciężko mi sobie wyobrazić, żeby przejść obok tego filmu zupełnie obojętnie.

Kuba Armata, Wenecja