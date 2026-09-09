Reżyser "Złodziejaszków" śledzi drogę dwóch młodych bohaterek Fujino i Kyomoto. Charakterologicznie dzieli je wiele. Pierwsza jest ekstrawertyczką, druga typem zamkniętego w sobie milczka. Łączy zaś talent, upór i poczucie bycia outsiderem. Jest to poniekąd spowodowane pasją, której bohaterki poświęciły się bez reszty. Zamiast spędzać czas wśród rówieśników Fujino i Kyomoto zatracają się w świecie mangi, ale bardziej z perspektywy aspirujących twórczyń, a nie biernych czytelniczek.

Ta sytuacja daje paliwo do potencjalnego konfliktu. Tam, gdzie wielu reżyserów skusiłoby się na polegającą na rywalizacji rozrywkę i wokół tego zbudowało fabułę, Koreeda wybiera tę teoretycznie "nudniejszą" opcję. Przygląda się ewolucji przyjaźni dziewczynek aż do momentu, kiedy wchodzą w dorosłe życie i muszą zdecydować, co dalej. Bez fajerwerków, niepotrzebnych ozdobników, emocjonalnego szantażu.

Kino Hirokazu Koreedy: prostota nie wyklucza głębi

Siłą kina Koreedy, w tym także najnowszego filmu, jest niekomplikowanie sytuacji, kiedy nie jest to potrzebne. Prostota nie wyklucza jednak głębi, bo "Look Back" jest w równej mierze filmem o przyjaźni, co o stracie i próbie oswojenia tego uczucia. Również o tym, że nic w życiu nie jest dane raz na zawsze. Dzięki temu bardzo łatwo wejść w świat, który przynajmniej kulturowo jest nam odległy. Bo takie uczucia jak samotność czy smutek znane są przecież każdemu z nas.

Film japońskiego reżysera składa się niejako z dwóch części. Pierwsza uosabia radość, beztroskę i wszystko to, co kojarzyć możemy ze szczęśliwym dzieciństwem, druga natomiast przynosi konfrontacje z pierwszymi problemami, w chwili, kiedy nie ma już nad nami rozłożonego parasola ochronnego. Bez względu na jakość życia czy sukces, jaki się osiągnęło, a w przypadku bohaterek jest nim wydawanie kolejnych tomów autorskiej mangi. Dziecięce marzenie zmieniło się w poważny plan na życie.

Hirokazu Koreeda Neilson Barnard Getty Images

Ujmuje subtelność. Wszystko odbywa się w "Look Back" niemal po cichu

Koreeda opowiada także o zmianie perspektywy i wychodzeniu z cienia. Ujmuje mnie subtelność, z jaką to robi, bo to wszystko odbywa się w "Look Back" niemal po cichu. Na dobrą sprawę w całym filmie widzimy tylko jedną scenę konfrontacji, kiedy emocje biorą górę. Być może dlatego robi na nas większe wrażenie niż zwykły wybuch złości, jakich w filmach zwykle jest wiele.

Kiedy japoński reżyser zdecyduje się już na taki "efekt", to musi coś znaczyć. I tak jest, bo dla mnie to kulminacyjny moment całego filmu. "Look Back" rozgrywa się w obrazie, ale również w dźwięku. I to dość nietypowym, bo związanym z rysowaniem. Nie tylko wyznacza rytm opowieści, ale też przybliża nas do bohaterek i ich fascynacji.

Tym, co chyba najbardziej lubię w twórczości Koreedy, jest fakt, że jego filmy zostają z nami na długo, będąc czymś w rodzaju współczesnych przypowieści. Mądrych, humanistycznych, ale też poruszających i refleksyjnych. "Look Back" jest kolejną z nich.

8/10

Kuba Armata, Wenecja