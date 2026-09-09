Javier Bardem i Penélope Cruz zachwycili w Wenecji

Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji trwa w najlepsze. Za nami premiery filmów Maggie Gyllenhaal, Martina McDonagha czy Lance'a Oppenheima oraz wręczenie honorowego Złotego Lwa dla Ellen Burstyn. Festiwalowy wtorek prawdziwie zdominowały jednak hiszpańskie gwiazdy.

Javier Bardem i Penélope Cruz przyjechali na Lido, aby promować film "Bunker" Floriana Zellera, w którym zagrali skonfliktowane małżeństwo. To nie pierwszy raz, gdy aktorska para przenosi swoją miłość na duży ekran - wcześniej wystąpili razem m.in. w "Kochając Pabla, nienawidząc Escobara", "Vicky Cristina Barcelona" czy "Jamon, Jamon".

Ich obecność na tegorocznym włoskim święcie kina szczególnie zapisze się w pamięci festiwalowiczów. Thriller psychologiczny "Bunker" z ich udziałem otrzymał bowiem jedne z najdłuższych owacji na stojąco w całej 83-letniej historii weneckiego festiwalu. Tuż po zakończeniu premierowego seansu widownia poderwała się z krzeseł i zaczęła oklaskiwać twórców filmu.

Premiera "Bunker" przejdzie do historii. Rekordowe brawa

Wzruszeniom nie było końca - Cruz i Bardem nie kryli łez, obserwując tak żywą reakcję publiczności. Łącznie wenecka widownia nagrodziła film Zellera 16,5-minutowymi owacjami na stojąco. To trzecie najdłuższe brawa w historii festiwalu - wyżej w zestawieniu znajdują się owacje dla "W pokoju obok" Pedro Almodóvara (18 minut) i "Głosu Hind Rajab" (22 minuty).

Nagranie z tego wyjątkowego momentu szybko obiegło media społecznościowe.

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Florian Zeller, twórca "Syna", "Ojca" i "Milczenie Julie", wyreżyserował, napisał i wyprodukował swój najnowszy film. Jak przyznał, scenariusz powstał z myślą o Penélope Cruz i Javierze Bardemie, którzy byli "punktem startowym dla tego projektu".

"Nie tylko dlatego, że są jednymi z najzdolniejszych współczesnych aktorów, ale także dlatego, że stanowią ikoniczną parę. Chciałem zgłębić miłość, wierność i przebaczenie, jednocześnie stawiając widzów w sytuacji celowej niejednoznaczności" - napisał w oświadczeniu prasowym dla festiwalu.

"Bunker": nowy film z Cruz i Bardemem zrobił furorę

"Bunker" śledzi emocjonalne wyzwania, przed jakimi staje małżeństwo Miguela (Bardem) i Sofii (Cruz). Główny bohater jest architektem, który dostaje zlecenie zaprojektowania schronu dla multimilionera, jednego z najpotężniejszych ludzi na świecie. Miguel przyjmuje ofertę, co doprowadza do poważnego kryzysu w jego 17-letnim związku. Jedno zlecenie sprawia, że w ich domu pojawia się niepokój, a Miguel i Sofia popadają w paranoję strachu o własną przyszłość.

W filmie Zellera występują również Stephen Graham, Paul Dano i Patrick Schwarzenegger.



