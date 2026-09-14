"Cudze rzeczy" Grzegorza Dębowskiego nagrodzone na festiwalu w Wenecji

Film "Cudze rzeczy" to druga produkcja Grzegorza Dębowskiego, autora błyskotliwego debiutu z 2024 roku "Tyle co nic". Tytuł otrzymał na zakończonym w sobotę festiwalu w Wenecji nagrodę Bisato d'Oro za najlepszy scenariusz, przyznawaną od dwudziestu lat przez jury niezależnych krytyków filmowych.

Światowa premiera filmu "Cudze rzeczy" odbyła się w Konkursie Orizzonti 83. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji - jednej z najważniejszych sekcji konkursowych wydarzenia. Do Wenecji przyjechała liczna część ekipy i obsady, by razem świętować światową premierę filmu.

"Historię kobiety, która dopuszcza się kradzieży, Grzegorz Dębowski przekształca w nieoczywistą opowieść o poszukiwaniu własnego miejsca. Jako scenarzysta i reżyser tworzy subtelny, inteligentny i niejednoznaczny moralnie film, którego siłą jest znakomita kreacja Moniki Kwiatkowskiej. Za emocjonalną głębię i oryginalność przyznajemy Grzegorzowi Dębowskiemu nagrodę za najlepszy scenariusz" - czytamy w uzasadnieniu jury.

Po udanej premierze w Wenecji "Cudze rzeczy" ruszają w dalszą festiwalową drogę. Już w październiku film zostanie zaprezentowany w konkursie Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Busan oraz podczas Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego.

"Cudze rzeczy": ekipa filmu

Za reżyserię i scenariusz odpowiada Grzegorz Dębowski, za zdjęcia Stanisław Horodecki, za montaż Anna Garncarczyk, za scenografię Maja Pawlikowska-Kobylińska i Magdalena Marszałek, za kostiumy Magdalena Sekrecka, a za muzykę Piotr Kurek. Autorką charakteryzacji jest Kalina Stachera, za dźwięk odpowiadają Przemysław Dzięgiel i Franciszek Kozłowski, a kierowniczką produkcji jest Iga Malińska.

Producentką filmu jest Agnieszka Skalska (Blue Onion). "Cudze rzeczy" powstały w koprodukcji z Mazowieckim i Warszawskim Funduszem Filmowym, Podkarpackim Funduszem Filmowym, Koi Studio, Color Pro i Ucho Studio oraz przy współfinansowaniu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.