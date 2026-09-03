Polski aktor w zagranicznym filmie. Porusza aktualny i kontrowersyjny temat

Film w reżyserii Alexandra Smii, którego światowa premiera odbędzie się w Wenecji, osadzony jest w aktualnym kontekście związanym z Rosją, zagrożeniem dla bezpieczeństwa Europy. Aktor wcielił się w postać polskiego premiera, który razem z innymi przywódcami, staje w obliczu groźby wojny.

Widzowie znają Roberta Gularczyka z głośnych ról Vincenta van Gogha w nominowanym do Oscara "Twoim Vincencie" oraz Antka w "Chłopach", oba filmy w reżyserii Doroty Kobieli i Hugh Welchmana. Teraz będzie miał szansę pokazać się na dużym ekranie w thrillerze politycznym "Jupiter", który zostanie zaprezentowany podczas prestiżowego festiwalu filmowego w Wenecji, przyciągającym widzów i krytyków z całego świata.

O filmie "Jupiter"

Nowo wybrany prezydent Francji Paul Archambault, musi zmierzyć się z bezprecedensowym zagrożeniem konfliktem nuklearnym, po zamachu na rosyjskiego prezydenta. W obliczu ryzyka eskalacji konfliktu, zwołuje swój sztab w podziemnym centrum dowodzenia "Jupiter". Napięcie narasta, a wojna nuklearna staje się coraz bardziej realna. Paul Archambault wraz ze swoimi doradcami staje przed niemożliwą do podjęcia decyzją. Stawką jest los ludzkości...