Obok tych kreacji trudno przejść obojętnie. Oni zachwycili na czerwonym dywanie

Jakub Izdebski

Oprac.: Jakub Izdebski

12 września o godz. 19 rozpocznie się gala zamknięcia 83. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji. Na czerwonym dywanie pojawiły się największe sławy światowego kina. Obok ich kreacji trudno przejść obojętnie.

Greta Scarano na czerwonym dywanie w czarnej sukni, pozuje przed galą zamknięcia 83. MFF w Wenecji.
Greta Scarano na czerwonym dywanie przed galą zamknięcia 83. MFF w WenecjiElisabetta A. VillaGetty Images

Laureatów Złotego Lwa i innych nagród w Konkursie Głównym wybrało jury pod przewodnictwem Maggie Gyllenhaal, amerykańskiej aktorki, reżyserki i scenarzystki. Ceremonię zamknięcia poprowadzili włoscy aktorzy Greta Scarano i Nicolas Maupas.

Kto ma szansę na Złotego Lwa?

O najważniejsze wyróżnienie festiwalu w Wenecji walczy 21 filmów. W selekcji znalazły się najnowsze filmy Wernera Herzoga, Floriana Zellera, Danny'ego Boyle'a, Hirokazu Kore-edy, Lee Chang-donga i Martina McDonagha.

Spośród twórców, których produkcje pokazano w ramach Konkursu Głównego, na czerwonym dywanie pojawili się Lee Chang-dong, Stephane Brize, May el-Toukhy, Ilya Khrzhanovskiy oraz Yuval Abraham. Czy to do jednego z nich trafi tegoroczny Złoty Lew?

W czasie wydarzenia przyznano dwa honorowe Złote Lwy za całokształt twórczości. Otrzymali je aktorka Ellen Burstyn oraz aktor, producent, reżyser i scenarzysta George Clooney.

83. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji rozpoczął się 2 września 2026 roku.

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