Laureatów Złotego Lwa i innych nagród w Konkursie Głównym wybrało jury pod przewodnictwem Maggie Gyllenhaal, amerykańskiej aktorki, reżyserki i scenarzystki. Ceremonię zamknięcia poprowadzili włoscy aktorzy Greta Scarano i Nicolas Maupas.

Kto ma szansę na Złotego Lwa?

O najważniejsze wyróżnienie festiwalu w Wenecji walczy 21 filmów. W selekcji znalazły się najnowsze filmy Wernera Herzoga, Floriana Zellera, Danny'ego Boyle'a, Hirokazu Kore-edy, Lee Chang-donga i Martina McDonagha.

Spośród twórców, których produkcje pokazano w ramach Konkursu Głównego, na czerwonym dywanie pojawili się Lee Chang-dong, Stephane Brize, May el-Toukhy, Ilya Khrzhanovskiy oraz Yuval Abraham. Czy to do jednego z nich trafi tegoroczny Złoty Lew?

Gala zamknięcia 83. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji Zobacz galerię + 4

W czasie wydarzenia przyznano dwa honorowe Złote Lwy za całokształt twórczości. Otrzymali je aktorka Ellen Burstyn oraz aktor, producent, reżyser i scenarzysta George Clooney.

83. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji rozpoczął się 2 września 2026 roku.