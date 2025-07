Najnowszy film współczesnego mistrza otworzy prestiżowy festiwal. O czym opowiada?

Fabuła "La Grazia" jest trzymana w tajemnicy. Według plotek będzie dotyczyła ostatnich dni pełnienia urzędu przez fikcyjnego włoskiego prezydenta. Film będzie miał swą premierę 27 sierpnia, pierwszego dnia 82. MFF w Wenecji.

Sorrentino jest od lat związany z festiwalem. Pokazywał tam swój serial "Młody papież" z 2016 roku oraz film "To była ręka Boga" z 2021 roku, który przyniósł mu Wielką Nagrodę Jury.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Bogini Partenope" [trailer] materiały prasowe

82. MFF w Wenecji. Kto w Konkursie Głównym?

Pod koniec lipca 2025 roku powinniśmy poznać tytuły filmów, które wezmą udział w Konkursie Głównym festiwalu w Wenecji. Według plotek, podanych między innymi przez blog "World of Reel", w najbardziej prestiżowej sekcji na pewno zobaczymy "Franza", najnowsze dzieło Agnieszki Holland.

Reklama

Wskazano także na "Bugonię" Yorgosa Lanthimosa oraz "After the Hunt" Luki Guadagnino. Inne tytuły, które pojawiają się w kontekście tegorocznego MFF w Wenecji to "No Other Choice" Parka Chan-wooka, "The Ballad of a Small Player" Edwarda Bergera, "Frankenstein" Guillermo del Toro oraz "Jay Kelly" Noah Baumbacha.

82. MFF w Wenecji. Najważniejsze informacje

82. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji odbędzie się w dniach od 27 sierpnia do 6 września 2025 roku. Na czele jury Konkursu Głównego stanie amerykański reżyser Alexander Payne. Honorowe Złote Lwy za całokształt twórczości odbiorą Werner Herzog i Kim Novak.