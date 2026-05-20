Wiadomo, że swoje filmy do udziału w weneckim wydarzeniu zgłosili Werner Herzog, Paul Schrader, Stéphane Brizé i Cédric Kahn. Wszyscy nie znaleźli się w Konkursie Głównym w Cannes i nie zgodzili się na wyświetlanie ich najnowszych dzieł - kolejno "Bucking Fastard", "The Basics of Philosophy", "A Good Little Soldier" i "15/18" - w innej sekcji. Warto przypomnieć, że w zeszłym roku podobną decyzję podjął Jim Jarmusch. Jego "Father Mother Sister Brother" otrzymał później Złotego Lwa dla najlepszego filmu.

83. MFF w Wenecji. Wielcy twórcy w Konkursie Głównym?

Można przypuszczać, że reprezentacja amerykańskich twórców będzie bardzo duża. Niemal pewną pozycją w Konkursie Głównym jest "The Adventures of Cliff Booth" Davida Finchera. Reżyser pokazał tam "Zabójcę", swój ostatni film. Poza tym za produkcję odpowiada Netflix, którego kandydaci do Oscara często rozpoczynają wyścig po nagrody właśnie w Wenecji.

Wśród innych możliwości "Screen International" podał "The Statement" Toma McCarthy'ego, "Behemoth!" Tony'ego Gilroya i "Jack od Spades" Joela Coena. Udział tego ostatniego jest szczególnie niepewny. W 2021 roku jego "Tragedia Makbeta" nie znalazła się w Konkursie Głównym w Wenecji, a film miał swą premierę w Nowym Jorku. Nie wiadomo, czy reżyser spróbuje ponownie dostać się do oficjalnej selekcji europejskiego festiwalu.

Pewniakiem wydaje się także "Wild Horse Nine" Martina McDonagha. Irlandzki reżyser pokazał w Wenecji swoje dwa ostatnie filmy: "Trzy billboardy za Ebbing, Missouri" oraz "Duchy Inisherin". Oba zostały nagrodzone za scenariusz, a drugi także za rolę Colina Farrella.

Co ciekawe, swój nowy film, "Look Back", może pokazać także Hirokazu Koreeda. Japończyk przebywa obecnie w Cannes, gdzie jego "Sheep in the Box" walczy o Złotą Palmę.

Na liście "Screena" znaleźli się także Mike Leigh, Lee Chang-Dong, Tom Ford, Michel Franco, Florian Zeller, Nanni Moretti, Kaouther Ben Hania, Kiriłł Sieriebriennikow i Fernando Mereilles. Niestety, nie wymieniono żadnego polskiego reżysera.

83. MFF w Wenecji. Co wiemy o nadchodzącym festiwalu?

Filmy, które staną do walki o Złotego Lwa w czasie 83. MFF w Wenecji, poznamy w lipcu 2026 roku. Festiwal odbędzie się w dniach od 2 do 12 września 2026 roku. Przewodniczącą Jury Konkursu Głównego została amerykańska aktorka, reżyserka i scenarzystka Maggie Gyllenhaal.



