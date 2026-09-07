Ellen Burstyn odebrała honorowego Złotego Lwa

Legenda amerykańskiego kina Ellen Burstyn odebrała w poniedziałek honorowego Złotego Lwa za całokształt twórczości podczas 83. edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji. W ceremonii udział wzięli m.in. dyrektor artystyczny festiwalu Alberto Barbera i przewodnicząca jury Maggie Gyllenhaal.

Jak zaznaczył w swoim oświadczeniu gospodarz weneckiego święta kina, Burstyn jest artystką o "niezwykłej intensywności i szczerości", która swoimi kreacjami w "Alicja już tu nie mieszka" czy "Requiem dla snu" stworzyła zupełnie nowy rodzaj ekranowej wrażliwości.

"Jej kunszt, który potrafił zobrazować ból i walkę z codziennością z godnością, ironią i odwagą, pozostaje absolutnym wzorem autentyczności w grze i zaangażowaniu obywatelskim w zawodzie aktora" - podkreślał.

Zobacz również: Wiadomości Ellen Burstyn otrzyma Złotego Lwa na festiwalu filmowym w Wenecji Mary Kosiarz

Ikona kina zalała się łzami. Widownia nie przestawała klaskać

Moment wręczenia Złotego Lwa był dla Burstyn niezwykle intymnym i wzruszającym przeżyciem. Jak zapowiedziała wcześniej Gyllenhaal, artystka wskutek niedawnego upadku porusza się nieco wolniej, jednak nie mogła sobie pozwolić na pominięcie tak ważnej uroczystości.

Ellen Burstyn pojawiła się na scenie z balkonikiem i nie mogła powstrzymać łez, gdy zgromadzona w Palazzo del Cinema widownia nagrodziła ją kilkuminutowymi owacjami na stojąco. Aktorka łamiącym się głosem podziękowała publiczności i oświadczyła, że jest jednocześnie zmieszana i przytłoczona skalą wsparcia i gratulacji, jakie otrzymała w ostatnich dniach.

- Jestem ogromnie wzruszona, naprawdę. Trudno mi nawet wyrazić, jak wiele to dla mnie znaczy. Czym innym jest dostać Oscara, Emmy, Tony - wygrałam je wszystkie. Ale to...To jest coś dużego - mówiła. Gwiazda przyznała, że gdy dowiedziała się o tym, że odbierze Złotego Lwa, zaczęła głębiej zastanawiać się nad swoimi życiowymi osiągnięciami.

- W wieku 93 lat masz za sobą już spory kawałek życia, na który możesz spojrzeć. Pomyślałam sobie, że być może nie jest to zapis tego, co osiągnęłam, ale tego, czego się nauczyłam - wyznała.

Ellen Burstyn o roli kobiet w branży filmowej

Jak wspomniała podczas swojej przemowy, Ellen Burstyn jest jedną z nielicznych kobiet w przemyśle filmowym, które zdobyły potrójną aktorską koronę - Oscara za rolę w "Alicja już tutaj nie mieszka", Tony za występ w spektaklu "Za rok o tej samej porze" oraz Emmy za występ w serialu "Prawo i porządek: sekcja specjalna" i "Political Animals". Otrzymała również dziesiątki nominacji za swoje role filmowe i telewizyjne.

Artystka podkreśliła również, jak ważny jest dla niej czynny udział kobiet w branży filmowej. Burstyn dodała, że - choć Hollywood wciąż dużo brakuje do osiągnięcia pełnej równości płci - "są już blisko".

- Kiedy zaczynałam pracę, czyli jakieś 150 lat temu, na planie nie było kobiet. Nie było kobiet w ekipie filmowej. Nie było kobiet reżyserek. Byli sami mężczyźni. Jeśli kobieta znalazła się na planie, to znaczyło, że była aktorką. A potem powoli, dzięki błogosławionej Glorii Steinem, która niedawno odeszła, perspektywa zaczęła się zmieniać - dodała.

Wręczenie honorowego Złotego Lwa odbyło się równocześnie ze światową premierą krótkometrażowego filmu Maggie Gyllenhaal "Flesh Impact", w którym główne role odegrały Dakota Johnson i Ellen Burstyn. Tytuł z dwóch perspektyw opowiada o karierze ikony wczesnego Holywood, Marilyn Monroe.

Na tegorocznej edycji festiwalu Burstyn promuje również film "Place to Be" w reżyserii Kornéla Mundruczó, z którym współpracowała już przy okazji "Cząstek kobiety" w 2020 roku.



