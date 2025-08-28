"La Grazia". Oceniamy film otwarcia 82. MFF w Wenecji

Wrócili starzy, dobrzy Paolo Sorrentino i Toni Servillo. Całe szczęście. Włoski reżyser oraz jego ulubiony aktor miewali słabsze momenty po znakomitym "Wielkim pięknie", ale w otwierającym 82. edycję festiwalu filmowego w Wenecji "La Grazia" znowu czarują. Reżyser obsadził ponownie swojego ulubionego aktora jako polityka. Razem przerobili już premiera Silvia Berlusconiego. Tym razem opowiadają o fikcyjnym prezydencie Włoch Mariano De Santisie.
Kadencja głowy państwa kończy się za sześć miesięcy, w blokach startowych jest już nowy kandydat, a De Santis ma przed sobą decyzje, które mogą przesądzić o jego spuściźnie. Na stole leży bowiem kontrowersyjna ustawa oraz dwa wnioski o ułaskawienie w sprawach dotyczących morderstw. Podpisze czy nie podpisze? W oczach mężczyzny, który jest wybitnym jurystą, nie ma w tej sytuacji dobrego rozwiązania, zarówno z moralnego, jak i politycznego punktu widzenia. Sorrentino buduje fabułę filmu na rozterkach, moralnych dylematach i wątpliwościach, jakie towarzyszą głównemu bohaterowi. Pobrzmiewa tu duch Krzysztofa Kieślowskiego, którego "Dekalogiem" włoski reżyser jest zafascynowany od lat.
Zagwozdek jest w "La Grazii" więcej, bo kwestią, która spędza prezydentowi sen z powiek, jest ustalenie tożsamości kochanka jego zmarłej żony Aurory. Niepewność i tęsknota napędzają zatem "La Grazię" w równej mierze, co polityczna zawierucha. Włoski reżyser ukazuje deprymującą rutynę związaną z piastowaniem najwyższego państwowego urzędu, a także te krótkie chwile, w których bohater może być sobą. Na przykład rytualne zapalenie papierosa, zamówienie pizzy czy słuchanie włoskiego gangsta rapu. Choć najlepiej, żeby nikt tego nie widział ani nie słyszał.
"La Grazia" to opowieść o samotności człowieka, który niemal w każdej chwili jest otoczony przez grono ludzi. Jak nie asystentka z napiętym planem dnia, to bliski mu polityk, próbujący pod stołem załatwić swoje interesy albo flirtująca ponętna ambasadorka. Wreszcie oklaskujący go tłum na inauguracji sezonu w La Scali. Nawet córka, która pracuje w prezydenckiej kancelarii i jest jego bliską współpracowniczką, wydaje się ciałem obcym, bo zdecydowanie lepiej idą im relacje formalne niż rodzinne. De Santis swobodnie może rozmawiać tylko z niektórymi — szefem ochrony, ekscentryczną przyjaciółką (Milvia Marigliano w bardzo dobrej roli drugoplanowej) z dawnych lat czy… papieżem. A w tej ostatniej kwestii Sorrentino jest prawdziwie postępowy, choć czego innego spodziewać się po twórcy "Młodego papieża".
Opowieść o mężczyźnie mającym w swoim ręku niemalże pełnię władzy, nawet jeżeli jest to jej zmierzch, byłaby pewnie trudniejsza do strawienia, gdyby nie humor, jaki serwuje nam Sorrentino. Mimo poważnego otwarcia — przytoczenia ustępu z włoskiej konstytucji, odnoszącego się do obowiązków i prerogatyw prezydenta — reżyser zwykle przebija balonik napuszenia, zanim ten napompuje się do końca. Sorrentino chętnie przedstawia szereg komicznych, często absurdalnych sytuacji, związanych nie z samym bohaterem, a z piastowaniem nobliwego urzędu. Bo kto powiedział, że nie można sobie pożartować z prezydenckiej etykiety. Bez względu na to, kogo ona dotyczy.
Wieloletnia współpraca pomiędzy Sorrentino i Tonim Servillo przełożyła się na to, że panowie rozumieją się bez słów. Przyjemnie ogląda się aktora, który świetnie czuje swojego bohatera, zawieszonego przez cały czas między powagą a karykaturą. Między tym, co wypada a czego raczej nie. Przynajmniej do końca prezydentury. Servillo za pomocą słów, gestów i spojrzeń oddaje pełnię tych emocji. Choć wciśnięty w elegancki garnitur, z perfekcyjną fryzurą i nienaganną prezencją, ma w sobie coś z figlarności Jepa Gambardelli, głównego bohatera "Wielkiego piękna".
O "La Grazii" można by mówić wiele, ale równie dobrze da się go opowiedzieć w jednym zdaniu. Włoski reżyser zrobił film o facecie, który marzy o tym, żeby wszyscy dali mu święty spokój.
8/10
"La Grazia", reż. Paolo Sorrentino, Włochy 2025, dystrybucja Gutek Film