Znamy laureatów Festiwalu Filmowego w Wenecji

83. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji przeszedł do historii. Podczas sobotniej gali zamknięcia poznaliśmy laureatów tegorocznego konkursu, w którym o Złotego Lwa rywalizowali m.in. Martin McDonagh, Werner Herzog czy Lance Oppenheim.

Jury w składzie: aktorka Maggie Gyllenhaal (przewodnicząca), kompozytor muzyki filmowej Daniel Blumberg, teoretyk filmu Francesco Casetti oraz reżyserzy Kaouther Ben Hania, Xavier Giannoli, David Pablos i Barbara Ronchi, główną nagrodę wręczyło filmowi "Woman Unknown" w reżyserii duńskiej twórczyni May el-Toukhy - jedynej kobiety w wyścigu po weneckie zwycięstwo.

Wielka Nagroda Jury powędrowała do "Możliwej miłości" Lee Chang-donga. Producentami wykonawczymi filmu byli aktor Maciej Musiał i zmarły niedawno scenarzysta serii "Dekalog" Krzysztof Piesiewicz.

Specjalną Nagrodę Jury otrzymał z kolei dokument "NAZA" autorstwa Rachel Szor i Yuvala Abrahama, demaskujący izraelskie zbrodnie na cywilach w Strefie Gazy.

Puchar Volpiego dla najlepszej aktorki otrzymała gwiazda "Woman Unknown" Mathilde Arcel, a za najlepszego aktora festiwalu uznano Johna Malkovicha, który zachwycił krytyków główną rolą w "Dzikim koniu dziewięć".

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Na konferencji wieńczącej 83. Festiwal Filmowy w Wenecji dziennikarze dopytywali członków jury o kulisy ich burzliwych obrad. Nieoficjalnie mówi się, że przez dłuższy czas faworytami gremium byli "Possible Love" i "NAZA". Ostatecznie jury zdecydowało się nagrodzić jednak duńską reżyserkę "Woman Unknown".

Przewodnicząca jury Maggie Gyllenhaal odniosła się do pytań o to, czy film el-Toukhy został nagrodzony tylko dlatego, że już wcześniej narzekała na brak reprezentacji kobiet w Konkursie Głównym.

- Właściwie, to nie widziałam 'Woman Unknown'. Pomyślałam: 'Ten film wyreżyserowała kobieta, dobra, dajmy jej Złotego Lwa' - odpowiedziała żartobliwie Gyllenhaal. Po chwili, już na poważnie, zdementowała krążące w mediach domysły.

- Spodziewałam się tego pytania. Jest wiele filmów stworzonych przez kobiety, które mi się nie podobają, a niektóre wręcz zdecydowanie odrzucam - tak samo jak filmy tworzone przez mężczyzn. Mam jeden głos, podobnie jak każdy członek jury, więc wszystkie nasze decyzje są zawsze złożone i wymagają długich rozmów - tłumaczyła.

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Twórczyni "Panny Młodej!" stwierdziła, że ciągle musi przypominać swoim kolegom i koleżankom o tym, jak ważna we współczesnym kinie jest reprezentacja. - Chyba jestem już zmęczona ciągłym mówieniem o tym samym. Będę to robić nadal, ale choć przez moment, tutaj, w tym niezwykłym miejscu, chciałabym po prostu docenić pięknie zrealizowany film (...) - podsumowała.

Nawiązując do wyróżnień aktorskich, z których jedno powędrowało do gwiazdy "Woman Unknown" Mathilde Arcel, Gyllenhaal oświadczyła, że jury ma prawo przyznać zwycięskiemu dziełu więcej niż jedną nagrodę.

- Jednogłośnie zdecydowaliśmy się nagrodzić Mathilde - o której chciałabym publicznie, wobec was wszystkich, powiedzieć, że powali nas wszystkich na kolana - dodała.

Nagrodzony Złotym Lwem film "Woman Unknown" rozgrywa się w Danii kilka lat po II wojnie światowej. W centrum wydarzeń znajduje się młoda pokojówka Marie, która ma poślubić zamożnego wdowca, u którego pracuje. Kobieta skrywa jednak pewien sekret, którego wyjście na światło dzienne może zaszkodzić jej nowej pozycji.

W głównych rolach wystąpili Mathilde Arcel, Carsten Bjørnlund, Thorbjørn Hedegaard i Marina Bouras.



