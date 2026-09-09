Ellen Burstyn z honorowym Złotym Lwem w Wenecji

93-letnia Ellen Burstyn, laureatka Oscara, Złotego Globu i nagrody BAFTA, otrzymała honorowego Złotego Lwa za całokształt działalności artystycznej na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji. Gwiazda nie kryła wzruszenia, odbierając statuetkę i przyznała, że jest ona dla niej najważniejszym wyróżnieniem w karierze.

Odznaczona przez festiwal Burstyn była również bohaterką aktorskiego masterclassu, podczas którego mówiła o swoich doświadczeniach w branży filmowej i odpowiadała na pytania widowni.

Gwiazda skrytykowała aktorów metodycznych

Zdobywczyni Złotego Lwa opowiadała m.in. o pracy nad swoimi nowymi filmami "A Place To Be" i "Flesh Impact", których premiera odbyła się na tegorocznym festiwalu w Wenecji. Aktorka cofnęła się również wspomnieniami do współpracy z Lee Strasbergiem, prekursorem nowoczesnego amerykańskiego stylu gry aktorskiej. Burstyn wyznała, że Strasberg był dla niej wyjątkowym mentorem.

"Kiedy trenujesz z nim, naprawdę uczysz się, że aktorstwo to angażowanie wszystkich zmysłów" - mówiła aktorka, podkreślając, że dzięki temu całe doświadczenie aktorskie "staje się realne".

Artystka stwierdziła również, że aktorzy, którzy nazywają się dziś metodycznymi, w rzeczywistości nie mają pojęcia o działaniu tego mechanizmu, którego ojcem był właśnie Strasberg.

"To coś zupełnie innego niż wielu ludzi, o których ostatnio czytam w gazetach i którzy podają się za aktorów metodycznych myśli, nic nie wiedzą i po prostu robią dużo hałasu" - oceniła.

Burstyn przywołała pamięcią sytuację sprzed lat, gdy kolega z planu zapytał ją, czy "powinien się upić" przed kręceniem sceny, na co odpowiedziała: "absolutnie nie".

"No cóż, nie posłuchał mnie, upił się i rozwalił cały plan. Musieliśmy wezwać policję. To nie jest aktorstwo metodyczne; to nie jest aktorstwo w ogóle. To błąd" - podsumowała.

Ellen Burstyn: legenda kina z nagrodą w Wenecji

Ellen Burstyn to jedna z ikon współczesnego kina. Amerykańska aktorka wystąpiła w kultowych produkcjach filmowych i telewizyjnych. Najbardziej znana jest z kreacji w filmach, takich jak "Requiem dla snu", "Egzorcysta", "Alicja już tu nie mieszka", "Skrawki życia" czy "Cząstki kobiety".

Jest laureatką Oscara, Złotego Globu, nagrody BAFTA, Emmy, Tony i innych ważnych wyróżnień w branży filmowej.

Na Festiwalu Filmowym w Wenecji promuje obecnie dwa filmy ze swoim udziałem - krótkometrażowy "Flesh Impact" o życiu i karierze Marilyn Monroe oraz "A Place To Be" Kornéla Mundruczó.



