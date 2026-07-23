Szansę na Złotego Lwa mają uznani autorzy światowego kina, między innymi Danny Boyle, Lee Chang-Dong, Werner Herzog, Hirokazu Koreeda, Martin McDonagh i Shinya Tsukamoto. W najważniejszej sekcji wydarzenia w Wenecji zabrakło polskich twórców.

Wśród pokazów pozakonkursowych znajdą się między innymi wyczekiwany dokument "Musk" Alexa Gibneya, opowiadający o najbogatszym człowieku na świecie.

W czasie festiwalu zostaną przyznane dwa Honorowe Złote Lwy za całokształt pracy twórczej. Otrzymają je aktorzy Ellen Burstyn i George Clooney.

83. MFF w Wenecji potrwa od 2 do 12 września 2026 roku. Festiwal otworzy "Ink" Danny'ego Boyle'a, który znalazł się także w Konkursie Głównym. Laureatów najważniejszych nagród wybierze jury pod przewodnictwem amerykańskiej aktorki, reżyserki i scenarzystki Maggie Gyllenhaal.

"Cudze rzeczy" Grzegorza Dębowskiego w sekcji Horyzonty

W sekcji Horyzonty znalazły się "Cudze rzeczy" Grzegorza Dębowskiego. Polski reżyser zachwycił publiczność 48. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni w 2023 roku swym "Tyle co nic". Otrzymał za niego nagrody za scenariusz i debiut reżyserski na FPFF, a później także Polską Nagrodę Filmową Orzeł za odkrycie roku.

"Cudze rzeczy" opowiadają o Kasi (Monika Kwiatkowska), która żyje z okradania mieszkań. Gdy trafia do domu zmarłego mężczyzny, zaczyna podawać się za jego partnerkę. Wkrótce kobieta zdaje sobie sprawę, że jej życie mogło wyglądać zupełnie inaczej.

"To przede wszystkim opowieść o samotności we współczesnym świecie, ale też o kłamstwie, które być może bywa dobre; o relacjach, które tak łatwo zanikają; o potrzebie bliskości; o ludziach, którzy przestali się zauważać, i o więzi, która nie miała prawa się narodzić" - mówi o swoim filmie Dębowski.

Grzegorz Dębowski podczas rozdania Orłów, Polskich Nagród Filmowych, w 2024 roku Mieszko Piętka AKPA

Lista filmów zakwalifikowanych do najważniejszych sekcji 83. MFF w Wenecji.

Konkurs Główny

"15/18 (A Place to Heal)", reż. Cèdric Kahn

"Bucking Fastard", reż. Werner Herzog

"Bunker", reż. Florian Zeller

"Company", reż. Casey Affleck

"Dau", reż. Ilya Khrzhanovsky

"Dziki koń dziewięć", reż. Martin McDonagh

"Ga-Neung-Han Sa-Rang", reż. Lee Chang-Dong

"Il Fuoco Che Ti Porti Dentro", reż. Edoardo De Angelis

"Ink", reż. Danny Boyle

"It Will Happen Tonight", reż. Nanni Moretti

"Kami Nour", reż. Ali Asgari

"Kvinde Ukendt", reż. May El-Toukhy

"L'Estranea", reż. Paolo Strippoli

"Look Back", reż. Hirokazu Koreeda

"Mr. Nelson, Did You Kill People?", reż. Shinya Tsukamoto

"Primetime", reż. Lance Oppenheim

"Ritorno a Buenos Aires", reż. Marco Bechis

"Un Bon Petit Soldat", reż. Stéphane Brizé

"Un Peu Avant Minuit", reż. Nicolas Pariser

"The Echo Chamber", reż. Andrea Pallaoro

Sekcja Horyzonty

"Cudze Rzeczy", reż. Grzegorz Dębowski

"Do Kraja Dana", reż. Jelena Maksimović

"Eklipse", reż. Manuel Wetscher

"Huangyan Shenghuo", reż. Michelle Zhou

"I Figli Della Scimmia", reż. Tommaso Landucci

"La Città Dei Vivi", reż. Edoardo Gabriellini

"La Maison Du Vent", reż. Auguste Bernard Kouemo Yanghu

"La Moula", reż. Jérôme Pierrat

"La Ragazza Con La Leica", reż. Alina Marazzi

"Lovers in the Blue Night", reż. Anuparna Roy

"Mia Mera Sti Zoi Tis Tzo: Kefalaio Faidra", reż. Jaqueline Lentzou

"Moragheb", reż. Mohsen Gharaei

"Oase", reż. Jannis Lenz

"The Color of the Sun", reż. Xavier Tera

"The Difficult Bride", reż. Rubaiyat Hossain

"Too Much Sugar", reż. Robert Greene

"Un Détour Par Diane, reż. Ann Sirot i Raphaël Balboni

"Una Storia", reż. Anna Foglietta

"Yak Mai", reż. Phuttiphong Aroonpheng