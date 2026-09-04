"Dziki Koń Dziewięć" dostał 13-minutowe owacje na stojąco

Premiera "Dziki Koń Dziewięć" zelektryzowała publiczność na 83. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji. Wyczekiwany film Martina McDonagh, twórcy "Trech billboardów za Ebbing, Missouri" i "Duchów Inisherin" spotkał się z ciepłym przyjęciem ze strony krytyków, jednak to nie pochlebne recenzje zrobiły tego dnia największe wrażenie.

Podczas premierowego seansu widzowie nie kryli zachwytu nad rolą Johna Malkovicha, który w "Dzikim Koniu Dziewięć" wciela się w postać agenta CIA. Publiczność dwukrotnie nagrodziła sceny z udziałem aktora gromkimi brawami. Prawdziwe szaleństwo rozegrało się jednak dopiero po zakończeniu projekcji.

Festiwal w Wenecji: John Malkovich ocierał łzy wzruszenia

"Dziki Koń Dziewięć" zebrał bowiem aż 13-minutowe oklaski na stojąco, jedne z najdłuższych w historii weneckiego festiwalu. Widzowie zerwali się z miejsc, a Malkovich ocierał łzy wzruszenia z powodu tak entuzjastycznej reakcji publiczności. Aktor wymieniał uściski z resztą obsady i podziękował za gromkie brawa.

Choć to dopiero początek wyścigu po Złote Lwy, recenzenci prześcigają się, wróżąc Malovichowi, jak i samemu filmowi nominacje do najważniejszych nagród. Krytycy są zachwyceni nową rolą legendarnego aktora, która zdaniem wielu dziennikarzy może zapewnić mu wymarzonego Oscara.

"To dla mnie bardzo miła rzecz. Ale najfajniejsze jest to, że film przyciąga uwagę. Gra w nim kilku świetnych aktorów, jest pięknie napisany i wyreżyserowany. To jest dla mnie najważniejsze" - mówił podczas konferencji prasowej.

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"Dziki Koń Dziewięć" to szalona mieszanka czarnej komedii, thrillera politycznego i filmu o przyjaźni dwójki dojrzałych mężczyzn. Akcja dzieje się w 1973 roku. McDonagh opowiada o losach dwojga agentów CIA, którzy zostają wysłani z Santiago na Wyspę Wielkanocną tuż przed zamachem stanu w Chile.

W obsadzie filmu znaleźli się m.in. John Malkovich, Sam Rockwell, Parker Posey i Steve Buscemi. Polska premiera odbędzie się 6 listopada.