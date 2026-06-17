Wśród potwierdzonych tytułów znalazły się wymieniane wcześniej "Bunker" Floriana Zellera, "Dziki koń dziewięć" Martina McDonagha, "It Will Happen Tonight" Nanniego Morettiego i "The Echo Chamber" Andrei Pallaoro. Na liście są także spadochroniarze po tegorocznej selekcji w Cannes: "15/18" Cédrica Kahna, "A Good Little Soldier" Stéphane'a Brizé'a i "Bucking Fastard" Wernera Herzoga.

"Variety" podaje, że bliskie udziału w Konkursie Głównym są również filmy "Possible Love" Lee Chang-Donga, "Circles" Michela Franco, "Mimesis" Kaouther Ben Hanii, "Look Back" Hirokazu Koreedy oraz "Tender Loving Care" Mike'a Leigh.

83. MFF w Wenecji. Jakich filmów zabraknie w Konkursie Głównym?

W Wenecji, podobnie jak na tegorocznym festiwalu w Cannes, może zabraknąć pokaźnej reprezentacji ze Stanów Zjednoczonych. Wynika to ze słabnącego zainteresowania wytwórni do organizacji wystawnych premier na zagranicznych wydarzeniach, opóźnień w realizacji i postprodukcji, a także ostrożności po źle przyjętej premierze "Joker: Folie à deux" w 2024 roku.

W Konkursie Głównym nie zobaczymy między innymi wyczekiwanego "Cliffa Bootha" Davida Finchera oraz "Cry to Heaven" Toma Forda. Obaj są stałymi bywalcami festiwalu w Wenecji. W obu przypadkach decyzja wynika z przedłużającej się postprodukcji.

83. MFF w Wenecji. Niewielka reprezentacja amerykańskiego kina?

Amerykańskie kino ma reprezentować "Here Comes the Flood" Fernanda Mairellesa, thriller Netfliksa z Denzelem Washingtonem, Robertem Pattinsonem i Daisy Edgar-Jones w rolach głównych. Alberto Barbera, dyrektor artystyczny festiwalu, ma także zobaczyć wczesną wersję "The Social Reckoning" Aarona Sorkina. Wytwórnia Sony Pictures ma być zainteresowane premierą filmu w Wenecji.

83. MFF w Wenecji. Polacy z szansą na Konkurs Główny?

Według dziennikarzy "Variety" szansę na udział w Konkursie Głównym 83. MFF w Wenecji mają także Małgorzata Szumowska i Michał Englert. "The Idiots" opowie o pisarzu Fiodorze Dostojewskim i jego żonie Annie w okresie pracy nad powieścią "Idiota". W obsadzie są zagraniczne gwiazdy: Aimee Lou Wood, Vicky Krieps i Christian Friedel.

Szumowska i Englert gościli na festiwalu w Wenecji wcześniej. W 2023 roku w najważniejszej sekcji znalazła się ich "Kobieta z...". Reżyserka walczyła także o Złotego Lwa w 2020 roku za sprawą "Śniegu już nigdy nie będzie". Była także członkinią jury Konkursu Głównego w 2018 roku.

83. MFF w Wenecji. Kiedy rozpocznie się święto kina?

83. MFF w Wenecji odbędzie się w dniach od 2 do 12 września 2026 roku. Na czele jury Konkursu Głównego stanie amerykańska aktorka, reżyserka i scenarzystka Maggie Gyllenhaal.



