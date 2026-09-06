Próżno szukać festiwalu filmowego, który w swojej historii ani razu nie zaliczył spektakularnej wpadki. Afery, o której rozmawiało się w kuluarach aż do gali zamknięcia. Kontrowersji, o której prasa rozpisywała się na wiele tygodni po ostatnim kinowym pokazie. Festiwal Filmowy w Wenecji zrodził się w końcu w cieniu politycznych gier, przez pierwsze lata istnienia pozostając pod wpływem przywódcy ruchu faszystowskiego, Benita Mussoliniego.

Oprócz głośnych filmów nagradzanych Złotym Lwem i aktorów, którym przyznawany jest Puchar Volpiego, uczestnicy równie mocno wypatrują nowych modowych inspiracji, odważnych wypowiedzi twórców, wydarzeń, które na stałe wpiszą się w historię festiwalu. Przedstawiamy kilka pamiętnych momentów Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji, które obiły się w prasie szerokim echem, a niekiedy - zostały uznane za najbardziej kontrowersyjne.

Polański wykluczony z Akademii, ale powitany w Wenecji

Roman Polański LOIC VENANCE/AFP East News

Podczas 80. edycji weneckiego święta kina w Konkursie Głównym oglądaliśmy najnowsze dzieła Sofii Coppoli, Davida Finchera czy Ruysuke Hamaguchiego. Jubileuszowa odsłona festiwalu pełna była również polskich akcentów - o Złotego Lwa rywalizowali wówczas Małgorzata Szumowska i Michał Englert czy Agnieszka Holland. Nie wszyscy rodzimi twórcy witani byli na Lido z tym samym entuzjazmem. Jednym z najgłośniejszych weneckich skandali ostatnich lat (choć można by zaryzykować stwierdzeniem, że w całej historii festiwalu), były pozakonkursowe pokazy filmów Romana Polańskiego, Woody'ego Allena i Luca Bessona. Udział w tak prestiżowym festiwalu reżyserów wielokrotnie oskarżanych o wykorzystywanie seksualne stał się przyczynkiem do dyskusji na temat tzw. "cancel culture", czyli bojkotowania dzieł twórców uznawanych współcześnie za kontrowersyjnych. Dyrektor artystyczny festiwalu Alberto Barbera powiedział w rozmowie z magazynem Variety, że "nie widzi problemu" we współpracy z Bessonem i Allenem, którzy zostali oczyszczeni ze spoczywających na nich wówczas zarzutów. Komentując wizytę Polańskiego, który w Wenecji promował swój nowy film "The Palace", stwierdził, że należy postawić jasną granicę między prywatnym życiem artysty a jego dokonaniami.

Podwójne standardy w Konkursie Głównym

Chloé Zhao Rocco Spaziani/Archivio Spaziani/Mondadori Portfolio Getty Images

Niewielki udział filmów wyreżyserowanych przez kobiety wciąż jest zmorą festiwali filmowych. Dysproporcje w tym zakresie szczególnie obrazował rok 2019 - spośród 21 tytułów pokazywanych w Konkursie Głównym, tylko dwie produkcje wyszły spod rąk reżyserek. Ten dobitny przykład podwójnych standardów w branży filmowej posłużył jako podstawa do wdrożenia sporych zmian już w następnej edycji. Rok po wybuchu afery udział filmów stworzonych przez kobiety wzrósł do 44 proc. Triumfatorką 77. Festiwalu w Wenecji została zaś Chloé Zhao, którą kilka miesięcy później nagrodzona również Oscarem za najlepszy film i reżyserię.

Tarantino i zarzuty o nepotyzm

Quentin Tarantino Alessandra Benedetti/Corbis Getty Images

Hollywood to wbrew pozorom niezwykle hermetyczna machina powtarzających się nazwisk, współprac z tymi samymi ludźmi, spotykanymi na wszelkiego rodzaju branżowych eventach i festiwalach. Zarzuty o nepotyzm w tak niewielkim środowisku to rzecz wyjątkowo powszechna. Z podobnymi oskarżeniami zmagał się w 2010 roku Quentin Tarantino, który przewodniczył jury podczas 67. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji. Reżyser "Pulp Fiction" reprymendę usłyszał od samego ministra kultury Włoch, Sandro Bondiego. Polityk był zniesmaczony tym, że wśród laureatów konkursu nie znalazła się ani jedna włoska produkcja. Stwierdził też, że Tarantino nie szanuje włoskich tradycji, co negatywnie rzutuje również na jego odbiór innych zagranicznych filmów. Nie zabrakło również słów krytyki pod adresem laureatki Złotego Lwa, Sofii Coppoli, byłej partnerki Tarantino, czy Alexa de la Iglesii, jego wieloletniego przyjaciela, który został okrzyknięty najlepszym reżyserem tej edycji.

Diana Dors na gondoli w samym bikini

Festiwal Filmowy w Wenecji od początku swojego istnienia był idealną okazją do zadania szyku na czerwonym dywanie, a - jeśli prasa będzie na tyle przychylna stylizacji - wyznaczenia nowych trendów w modzie. Do historii przeszła chociażby słynna sesja fotograficzna Brigitte Bardot, która zapozowała fotoreporterom w zwiewnej letniej sukni... na trawie. Dużo większą sensacją okazało się jednak zdjęcie brytyjskiej aktorki, Diany Dors. Gwiazda "U progu ciemności" zszokowała fotoreporterów, pozując na gondoli na placu św. Marka w samym bikini i eleganckich butach na obcasie.

Diana Dors na Festiwalu Filmowym w Wenecji Horace Abrahams/Keystone/Hulton Archive Getty Images