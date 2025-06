82. MFF w Wenecji. Kto w Konkursie Głównym? Szansa na polski akcent

Według Jordana Riumy'ego z "World of Reel" w weneckim Konkursie Głównym na pewno zobaczymy "Franza", najnowszy film Agnieszki Holland. Gdyby te informacje okazały się prawdą, byłby to powrót polskiej reżyserki na Lido dwa lata po świetnym przyjęciu jej "Zielonej Granicy". Podczas 80. MFF w Wenecji otrzymała ona Nagrodę Specjalną Jury.

"Franz". Co wiemy o najnowszym filmie Agnieszki Holland

Fabuła "Franza" skupia się na życiu i twórczości Franza Kafki. Nie jest to jednak typowe kino biograficzne. Holland oraz Marek Epstein, z którym napisała scenariusz, chcieli przedstawić życie Kafki jako mozaikę. W tytułowej roli zobaczymy niemieckiego aktora Idana Weissa. Jego tłumaczkę Milenę Jesenską zagrała Czeszka Jenovéfa Boková.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Agnieszka Holland o "Całkowitym zaćmieniu" i "Franzu". Jaką radę ma dla początkujących scenarzystów? INTERIA.PL

W rozmowie z Interią w marcu 2025 roku Holland przyznała, że kinowa dystrybucja "Franza" jest planowana na wrzesień tego roku. Festiwal w Wenecji byłby więc idealnym momentem na światową premierę filmu.

82. MFF w Wenecji. Tych twórców zobaczymy w Konkursie Głównym?

Ruimy wskazał, że w Konkursie Głównym zobaczymy też najprawdopodobniej "Bugonię" Yorgosa Lanthimosa oraz "After the Hunt" Luki Guadagnino. Obaj są stałymi bywalcami festiwalu w Wenecji. Lanthimos jest laureatem Złotych Lwów za "Biedne istoty" w 2023 roku. Z kolei Guadagnino otrzymał Srebrnego Lwa za reżyserię "Do ostatniej kości" w 2022 roku.

Niespodzianką może okazać się premiera "No Other Choice" Park Chan-wooka. Koreański mistrz zwykle pokazywał swoje filmy w Cannes. Jednak prace nad "No Other Choice" nie zostały ukończone przed rozpoczęciem festiwalu na Lazurowym Wybrzeżu.

Powrót na Lido planuje platforma Netflix. Do Konkursu Głównego miało zostać zgłoszone wyprodukowane przez nią "The Ballad of a Small Player" Edwarda Bergera, twórcy "Konklawe".

Bardzo prawdopodobna wydaje się także premiera "Frankensteina" Guillermo del Toro w Wenecji. Meksykański reżyser otrzymał wcześniej Złotego Lwa za "Kształt wody".

82. MFF w Wenecji. Kogo może zabraknąć?

Nie ma za to żadnych wiadomości o "Jednej bitwie po drugiej" Paula Thomasa Andersona. Wiadomo jednie, że jego premierę walczy kilka festiwali filmowych.

Według Ruimy'ego nie ma także większych szans na powrót Terrence'a Malicka. Ostatnie dzieło twórcy "Drzewa życia", "The Way of the Wind", ma być w fazie montażu.

82. MFF w Wenecji. Najważniejsze informacje

82. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji odbędzie się w dniach od 27 sierpnia do 6 września 2025 roku. Na czele jury Konkursu Głównego stanie amerykański reżyser Alexander Payne. Honorowe Złote Lwy za całokształt twórczości odbiorą Werner Herzog i Kim Novak.