"Red Eye": o czym jest film?

"Red Eye" to trzymający w napięciu thriller, którego akcja rozgrywa się głównie na pokładzie samolotu. Lisa Reisert, grana przez Rachel McAdams, nie cierpi latania, jednak tego dnia nie ma wyboru i musi wsiąść na pokład. Przed lotem spotyka w barze przystojnego Jacksona Rippnera (Cillian Murphy) i zaczyna z nim flirtować. Ich przypadkowe spotkanie wydaje się niewinnym zbiegiem okoliczności, dopóki nie okazuje się, że siedzą obok siebie w samolocie. Radość Lisy szybko przeradza się w koszmar, gdy Jackson ujawnia swoje prawdziwe intencje.

W filmie występuje również Brian Cox, który wciela się w rolę ojca Lisy, Joe Reiserta. Za reżyserię "Red Eye" odpowiada Wes Craven. Scenariusz opracował Carl Ellsworth (na podstawie oryginalnego pomysłu Ellswortha i Dana Foosa). Ten mrożący krew w żyłach thriller chwalono przede wszystkim za napięcie psychologiczne oraz umiejętne wykorzystanie ciasnej przestrzeni samolotu.

"Red Eye": film wkrótce zniknie z Netfliksa

To ostatnie chwile, by zobaczyć "Red Eye" online. Film jest dostępny tylko do 31 lipca na Netfliksie.