Znany polski muzyk o sobie. Tak szczery jeszcze nigdy nie był

"Quebonafide: Północ / Południe": Najbardziej osobisty projekt muzyka

"Quebonafide: Północ / Południe" to ponadgatunkowa opowieść, łącząca formę musicalu z elementami kina muzycznego i osobistego dokumentu.

Głównym bohaterem i narratorem historii jest sam Quebonafide - znany artysta, który na chwilę zniknął ze sceny, by powrócić i spojrzeć ponownie na najważniejsze momenty w swojej karierze i opowiedzieć o własnych zmaganiach z chorobą afektywną dwubiegunową. W projekcie można usłyszeć nowe, specjalnie skomponowane na potrzeby filmu utwory.

Dotychczas film można było zobaczyć jedynie podczas transmisji na żywo oraz w trakcie 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Produkcja zdobyła nagrodę za najlepszy debiut reżyserski lub drugi film, a jury konkursu Perspektywy wyróżniło Quebonafide za wyjątkowy wkład artystyczny.

Film "Quebonafide: Północ / Południe" wyreżyserował Sebastian Pańczyk, dla którego jest to pierwszy pełnometrażowy projekt. W obsadzie, obok Quebonafide, występują Martyna Byczkowska, Katarzyna Figura, Robert Gonera oraz Andrzej Grabowski.

Premiera filmu "Quebonafide: Północ / Południe" już 22 listopada tylko w serwisie streamingowym CANAL+.