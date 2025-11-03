Znany polski muzyk o sobie. Tak szczery jeszcze nigdy nie był
"Quebonafide: Północ / Południe" to wizualna opowieść, w której muzyka, taniec i słowo splatają się w historię inspirowaną osobistymi doświadczeniami artysty. To zarazem powrót jednego z najpopularniejszych polskich twórców, który po dłuższej przerwie prezentuje najbardziej osobisty projekt w swojej karierze. Film zadebiutuje w serwisie CANAL+ już 22 listopada.
"Quebonafide: Północ / Południe" to ponadgatunkowa opowieść, łącząca formę musicalu z elementami kina muzycznego i osobistego dokumentu.
Głównym bohaterem i narratorem historii jest sam Quebonafide - znany artysta, który na chwilę zniknął ze sceny, by powrócić i spojrzeć ponownie na najważniejsze momenty w swojej karierze i opowiedzieć o własnych zmaganiach z chorobą afektywną dwubiegunową. W projekcie można usłyszeć nowe, specjalnie skomponowane na potrzeby filmu utwory.
Dotychczas film można było zobaczyć jedynie podczas transmisji na żywo oraz w trakcie 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Produkcja zdobyła nagrodę za najlepszy debiut reżyserski lub drugi film, a jury konkursu Perspektywy wyróżniło Quebonafide za wyjątkowy wkład artystyczny.
Film "Quebonafide: Północ / Południe" wyreżyserował Sebastian Pańczyk, dla którego jest to pierwszy pełnometrażowy projekt. W obsadzie, obok Quebonafide, występują Martyna Byczkowska, Katarzyna Figura, Robert Gonera oraz Andrzej Grabowski.
Premiera filmu "Quebonafide: Północ / Południe" już 22 listopada tylko w serwisie streamingowym CANAL+.