Znamy datę premiery "Supergirl" w HBO Max

Jakub Izdebski

Oprac.: Jakub Izdebski

Poznaliśmy datę premiery "Supergirl" na platformie streamingowej HBO Max. Jak podaje "Variety", superbohaterska produkcja zadebiutuje w serwisie 10 września 2026 roku.

Milly Alcock w stroju Supergirl z literą S na piersi, brązowy płaszcz, okulary, na tle logo Supermana
Milly Alcock na grafice promującej film "Supergirl"Warner Bros. - DC Studios - The East News

Kara Zor-El (Milly Alcock), kuzynka Supermana, wyrusza ze swym psem Krypto do odległej galaktyki, by tam świętować 21. urodziny. Niestety, szybko wplątuje się w kosmiczną drakę, podczas której skonfrontuje się ze swoimi traumatycznymi wspomnieniami.

Poza znaną z "Rodu smoka" Alcock w filmie wystąpił Matthias Schoenaerts jako Krem z Żółtych Wzgórz, główny antagonista superbohaterki. Eve Ridley wcieliła się w Ruthye Marye Knoll, dziewczynkę, którą Kara poznaje podczas swojej podróży. David Krumholtz i Emily Beecham zagrali rodziców Supergirl. Jason Momoa pojawił się jako Lobo, kosmiczny łowca nagród z planety Czernia. Z "Supermana" powrócili wcielający się w superbohatera David Corenswet i Krypto, superpies.

"Supergirl" okazała się porażką finansową. Przy budżecie wynoszącym od 170 milionów do nawet 186 milionów dolarów zarobiła zaledwie 126,4 miliona dolarów na całym świecie. Czas pokaże, czy film okaże się sukcesem na streamingu.

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"Supergirl" jest częścią Kinowego Uniwersum DC. Poza "Supermanem" z 2025 roku należą do niego seriale "Koszmarne komando", "Latarnie" i drugi sezon "Peacemakera". Jego następną odsłoną będzie horror "Clayface" Jamesa Watkinsa, skupiający się na genezie jednego z ikonicznych przeciwników Batmana. Premiera nastąpi 23 października 2026 roku.

"Obcy" [trailer]materiały dystrybutora
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