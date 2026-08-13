Zmysłowy thriller podzielił widzów. Polacy od kilku dni oglądają go na potęgę

"Kiedy nikt nie patrzy": thriller erotyczny z Sydney Sweeney podbija streaming

"Kiedy nikt nie patrzy" z 2021 roku w reżyserii Michaela Mohana od kilku dni znajduje się na podium rankingu najchętniej oglądanych filmów w serwisie HBO Max. Główne role w tej trzymającej w napięciu opowieści zagrali Sydney Sweeney oraz Justice Smith.

"Pippa i Thomas zauważają, że ich okna wychodzą bezpośrednio na mieszkanie naprzeciwko. To, co zaczyna się jako niewinna ciekawość, zmienia się w obsesję, gdy młodzi ludzie odkrywają, że jedna z podglądanych osób oszukuje drugą" - czytamy w oficjalnym opisie thrillera.

"Kiedy nikt nie patrzy": kiepskie recenzje nie przeszkadzają widzom. Polacy nie mogą się oderwać

Do tej pory film był dostępny przede wszystkim na platformie Prime Video. Sytuacja uległa zmianie 6 sierpnia, gdy tytuł pojawił się w bibliotece HBO Max. Produkcja "Kiedy nikt nie patrzy" z miejsca stała się sensacją i przyciągnęła nowe grono widzów.

Choć obecnie jest to jeden z największych streamingowych hitów, dotychczasowe recenzje były dość chłodne. Widzowie i krytycy są podzieleni, co widać po ocenach wystawianych w popularnych serwisach filmowych. Tytuł zdobył zaledwie 45% pozytywnych głosów na Rotten Tomatoes, gdzie zarzucano mu nieangażującą fabułę, absurdalność i brak oryginalności. Jak widać po wynikach oglądalności, sceptyczne głosy nie przeszkadzają czerpać przyjemności z seansu. Jeśli lubicie psychologiczne thrillery ze sporą dawką zmysłowości i zwrotami akcji - to może być idealna propozycja na letni wieczór.

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