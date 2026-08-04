Zmysłowy debiut zapisał się w historii. Zachwalały go nawet legendy kina

Paulina Gandor

Oprac.: Paulina Gandor

"Przekleństwa niewinności" to debiutancki film Sofii Coppoli z 1999 roku, który do dziś uchodzi za jedno z najważniejszych dzieł współczesnego kina. Produkcja na podstawie powieści Jeffreya Eugenidesa opowiada o dorastaniu w latach 70., skupiając się na losach nastoletnich sióstr Lisbon. Zachwycający wizualnie obraz jest od dziś dostępny w streamingu.

Kadr z filmu „Przekleństwa niewinności”: cztery nastolatki w szkolnych mundurkach idą korytarzem z zeszytami i książkami.
Kadr filmu "Przekleństwa niewinności" / Past Perfectmateriały dystrybutora

"Przekleństwa niewinności" to głośny film Sofii Coppoli ("Między słowami", "Na pokuszenie", "Maria Antonina") z 1999 roku, jeden z najbardziej przełomowych debiutów współczesnego kina. Produkcja jest adaptacją kultowej, kilkukrotnie wydawanej w Polsce powieści Jeffreya Eugenidesa.

"Przekleństwa niewinności": legendarny debiut reżyserski Sofii Coppoli. Na tym filmie wychowały się pokolenia kobiet

To zmysłowa opowieść o dorastaniu w latach 70. XX wieku. Ćwierć wieku później ta skąpana w nasyconych, słonecznych kolorach dekada pozostaje przede wszystkim wspomnieniem i fantazją - zapisaną w porzuconych pamiętnikach, wyciętych drzewach i dźwiękach gramofonowych płyt. Nastoletnie siostry Lisbon wspomina bezimienny narrator, zakochany przed laty nie tyle w jednej z dziewcząt, ile w nastroju tajemniczości, jaki wokół siebie roztaczały.

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Na produkcji, w której wystąpili m.in. James Woods, Kathleen Turner, Danny DeVito oraz przede wszystkim młodziutcy Kirsten Dunst i Josh Hartnett, wychowały się pokolenia dziewczyn i kobiet, którym bliska jest uchwycona w filmie wrażliwość.

"Przekleństwa niewinności" w streamingu. Gdzie można obejrzeć film?

"Przekleństwa niewinności" zachwyciły zarówno widzów, jak i krytyków. Pochlebie wypowiadali się o filmie również cenieni światowi reżyserzy. "Chwyta kruchość i piękno życia z unikalną i hipnotyzującą precyzją" - mówił o filmie Pedro Almodóvar. Z kolei Martin Scorsese dodał: "Nadzwyczajny debiut, błyskotliwa adaptacja. Elegijna i zachwycająca wizualnie".

Produkcja jest dostępna od dziś w serwisie Canal+.

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