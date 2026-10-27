Zdobył osiem nominacji do Oscara. Kultowy film już za chwilę zniknie z Netfliksa

"Okruchy dnia" z 1993 roku to wybitny brytyjsko-amerykański dramat obyczajowy w reżyserii Jamesa Ivory'ego, będący adaptacją nagrodzonej Nagrodą Bookera powieści Kazuo Ishiguro. Film zdobył uznanie na całym świecie i był nominowany do Oscara w aż ośmiu kategoriach.

"Okruchy dnia": adaptacja bestsellerowej książki. Anthony Hopkins i Emma Thompson w rolach głównych

Głównym bohaterem jest Stevens (w tej roli genialny Anthony Hopkins), nienaganny i chorobliwie lojalny kamerdyner wielkiej angielskiej posiadłości Darlington Hall. Przez całe życie bezgranicznie ufał swojemu pracodawcy, lordowi Darlingtonowi, ignorując fakt jego politycznych sympatii. Podporządkowując wszystko etykiecie i profesjonalizmowi, Stevens stłumił swoje własne uczucia do panny Kenton (Emma Thompson) - błyskotliwej ochmistrzyni majątku.

Akcja filmu toczy się dwutorowo: w latach 30. oraz pod koniec lat 50., gdy nowym właścicielem majątku zostaje amerykański dyplomata (Christopher Reeve). Stevens wyrusza w podróż samochodem po Anglii, aby odnaleźć dawną gospodynię i skonfrontować się z własnymi, zmarnowanymi szansami na miłość oraz bolesną prawdą o lojalności wobec skompromitowanego pracodawcy.

Ekranizacja powieści Kazuo Ishiguro cieszyła się dużą popularnością dzięki wybitnej obsadzie. Poza Hopkinsem, Thompson i Reevem, na ekranie pojawili się również James Fox, Hugh Grant, Peter Vaughan czy Michael Lonsdale.

Arcydzieło znika z Netfliksa. Zostało tylko kilka dni

Jeśli macie w planach obejrzenie filmu, lepiej nie odkładać tego na później. "Okruchy dnia" znikną z Netfliksa już 31 października.

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