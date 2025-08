"Lilo & Stitch": aktorska wersja hitu Disneya

"Lilo i Stitch" to nowa aktorska wersja klasycznego animowanego hitu Disneya z 2002 roku. Pełna humoru i wzruszeń fabuła opowiada o samotnej dziewczynce i fascynującym przybyszu z odległej galaktyki, który pomaga jej odbudować rozbitą rodzinę.

"Stitch to samograj. Gdziekolwiek się pojawia, wprowadza chaos i destrukcję. Wystarczy wspomnieć jego przybycie na Ziemię, po którym w pierwszej kolejności kradnie meleksa i rujnuje hawajskie wesele. Z racji swej odporności na fizyczne obrażenia jest kopalnią slapstickowych gagów, które bawią, chociaż nie należą do najbardziej skomplikowanych. Brawa należą się wcielającej się w Lilo Kealohi i prowadzącemu ją reżyserowi. [...] Wiarygodnie wypada zarówno natychmiastowa miłość, którą obdarza ona Stitcha, jak i powolne budowanie zaufania do niej u kosmity. Przy okazji razem stanowią wybuchowy duet, dostarczający masy dobrej zabawy" - pisał w recenzji dla Interii Jakub Izdebski.

Film wyreżyserował Dean Fleischer Camp, nominowany do Oscara twórca uznanego animowanego dzieła "Marcel Muszelka w różowych bucikach". W obsadzie znaleźli się Maia Kealoha, Sydney Elizabeth Agudong, Billy Magnussen, Tia Carrere, Hannah Waddingham, Chris Sanders, a także Courtney B. Vance i Zach Galifianakis. Producentami zostali Jonathan Eirich i Dan Lin, a funkcję producentów wykonawczych pełnili Tom Peitzman i Ryan Halprin. Premiera w kinach odbyła się 21 maja 2025 roku. Film zarobił już globalnie ponad miliard dolarów.

"Lilo & Stitch": kiedy film pojawi się w streamingu?

Film "Lilo & Stitch" będzie można wkrótce zobaczyć w streamingu. Film pojawi na platformie Disney+ już 3 września.

