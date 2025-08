Zapomniany hit z Craigiem podbija Netfliksa. Kryminał idealny na wieczór

Oprac.: Karolina Kopeć VOD

Na Netfliksie znów zrobiło się gorąco, do biblioteki serwisu wrócił kultowy brytyjski kryminał z Danielem Craigiem. "Przekładaniec" to film, który hipnotyzuje od pierwszej minuty i pokazuje, że Craig był stworzony do ról twardych graczy na granicy prawa.

Zdjęcie Netflix / 123RF/PICSEL