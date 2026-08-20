Film sprzed ponad dekady otrzymał drugie życie. "Czas wymierania" z 2015 roku trafił na Netfliksa i przyciąga ogromne zainteresowanie widzów. W pierwszym tygodniu od dodania do biblioteki zanotował 7,4 mln wyświetleń na całym świecie. W Polsce obecnie zajmuje dziesiąte miejsce w rankingu TOP 10 najpopularniejszych filmów w ostatnich dniach.

"Czas wymierania": mroczna wizja przyszłości

"Czas wymierania" to postapokaliptyczny horror science fiction. Akcja rozpoczyna się w świecie, który został zniszczony przez tajemniczą epidemię. Wirus zmienił ludzi w krwiożercze, przypominające zombie istoty. Trójka ocalałych - Patrick, Jack i jego córka Lu - znajduje schronienie w zasypanym śniegiem miasteczku Harmony.

Kilka lat później wydaje się, że zagrożenie minęło, a potwory zniknęły. Bohaterowie próbują stworzyć namiastkę normalnego życia, choć między Patrickiem i Jackiem narasta konflikt. Wszystko zmienia się, gdy okazuje się, że zainfekowani powrócili - i nie są już tymi samymi stworzeniami co wcześniej. Wirus ewoluował, a nowe potwory są znacznie groźniejsze.

W głównych rolach wystąpili: Matthew Fox, Jeffrey Donovan, Quinn McColgan, Clara Lago i inni. Za reżyserię odpowiada Miguel Ángel Vivas, który napisał scenariusz razem z Alberto Marinim.

W momencie premiery "Czas wymierania" nie spotkał się ze zbyt ciepłym przyjęciem widzów i krytyków. Na Rotten Tomatoes film uzyskał zaledwie 18 proc. pozytywnych recenzji na podstawie 11 recenzji krytyków. Po latach ma szansę trafić do nowej publiczności.