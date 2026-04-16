Druga połowa kwietnia na HBO Max zapowiada się interesująco - każdy z pewnością znajdzie coś na wieczorny seans. Wśród najbardziej intrygujących propozycji znalazł się "Focus", czyli sprytna mieszanka romansu i kryminału z nutą humoru. Nie zabraknie też rozrywki dla całej rodziny - obie części "Happy Feet: Tupot małych stóp" będą dostępne na platformie od 18 kwietnia.
Wśród nowości warto zwrócić uwagę na "Blue Moon", czyli film w reżyserii Richarda Linklatera, który ominął polskie kina. Ethan Hawke za rolę Lerenza Harta był nominowany do tegorocznych Oscarów.
Nowości na HBO Max 16-30 kwietnia [lista]
16 kwietnia:
"Zakochany Szekspir"
17 kwietnia:
"CJ7"
"Blue Moon"
"Focus"
18 kwietnia:
"Cena zwycięstwa"
"Happy Feet: Tupot małych stóp"
"Happy Feet: Tupot małych stóp 2"
"Ramy Youssef: Zakochanie"
22 kwietnia:
"Body Cam X"
23 kwietnia:
"Holiday"
"Piksele"
"Lalka"
24 kwietnia:
"Eileen"
"Anakonda"
"Moja noc"
25 kwietnia:
"Mój stryj Jens"
"Millerowie"
30 kwietnia:
"Boska Sarah Bernhardt"