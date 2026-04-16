Za rolę w tym filmie był nominowany do Oscara. Wkrótce będzie można obejrzeć w Polsce

Justyna Miś

W drugiej połowie kwietnia HBO Max uzupełni swoją bibliotekę o kolejne filmy, w tym produkcje familijne, klasyki oraz premiery. Warto zwrócić uwagę m.in. na "Blue Moon" z Ethanem Hawkiem w roli głównej, która ominęła polskie kina.

Ethan HawkeAA/ABACA / Abaca Press / ForumAgencja FORUM

Druga połowa kwietnia na HBO Max zapowiada się interesująco - każdy z pewnością znajdzie coś na wieczorny seans. Wśród najbardziej intrygujących propozycji znalazł się "Focus", czyli sprytna mieszanka romansu i kryminału z nutą humoru. Nie zabraknie też rozrywki dla całej rodziny - obie części "Happy Feet: Tupot małych stóp" będą dostępne na platformie od 18 kwietnia.

Wśród nowości warto zwrócić uwagę na "Blue Moon", czyli film w reżyserii Richarda Linklatera, który ominął polskie kina. Ethan Hawke za rolę Lerenza Harta był nominowany do tegorocznych Oscarów.

Nowości na HBO Max 16-30 kwietnia [lista]

16 kwietnia:

"Zakochany Szekspir"

17 kwietnia:

"CJ7"
"Blue Moon"
"Focus"

18 kwietnia:

"Cena zwycięstwa"
"Happy Feet: Tupot małych stóp"
"Happy Feet: Tupot małych stóp 2"
"Ramy Youssef: Zakochanie"

22 kwietnia:

"Body Cam X"

23 kwietnia:

"Holiday"
"Piksele"
"Lalka"

24 kwietnia:

"Eileen"
"Anakonda"
"Moja noc"

25 kwietnia:

"Mój stryj Jens"
"Millerowie"

30 kwietnia:

"Boska Sarah Bernhardt"

