Druga połowa kwietnia na HBO Max zapowiada się interesująco - każdy z pewnością znajdzie coś na wieczorny seans. Wśród najbardziej intrygujących propozycji znalazł się "Focus", czyli sprytna mieszanka romansu i kryminału z nutą humoru. Nie zabraknie też rozrywki dla całej rodziny - obie części "Happy Feet: Tupot małych stóp" będą dostępne na platformie od 18 kwietnia.

Wśród nowości warto zwrócić uwagę na "Blue Moon", czyli film w reżyserii Richarda Linklatera, który ominął polskie kina. Ethan Hawke za rolę Lerenza Harta był nominowany do tegorocznych Oscarów.

Nowości na HBO Max 16-30 kwietnia [lista]

16 kwietnia:

"Zakochany Szekspir"

17 kwietnia:

"CJ7"

"Blue Moon"

"Focus"

18 kwietnia:

"Cena zwycięstwa"

"Happy Feet: Tupot małych stóp"

"Happy Feet: Tupot małych stóp 2"

"Ramy Youssef: Zakochanie"

22 kwietnia:

"Body Cam X"

23 kwietnia:

"Holiday"

"Piksele"

"Lalka"

24 kwietnia:

"Eileen"

"Anakonda"

"Moja noc"

25 kwietnia:

"Mój stryj Jens"

"Millerowie"

30 kwietnia:

"Boska Sarah Bernhardt"