"Vinci 2": wyczekiwana kontynuacja kultowego filmu

"Vinci" to kultowy polski film sensacyjny w reżyserii Juliusza Machulskiego, który opowiada historię Cumy, mistrza kradzieży dzieł sztuki. Po wyjściu z więzienia, Cuma otrzymuje zlecenie skradzenia obrazu "Dama z łasiczką" Leonarda da Vinci. Mimo problemów zdrowotnych, podejmuje się tego ryzykownego zadania, gromadząc wokół siebie grupę specjalistów. W obsadzie znaleźli się m.in. Borys Szyc, Robert Więckiewicz, Jan Machulski, Kamilla Baar, Marcin Dorociński i Łukasz Simlat.

Akcja "Vinci 2" została osadzona dokładnie 20 lat od wydarzeń z pierwszej części. Ponownie spotykamy wielu znanych bohaterów. Oglądamy między innymi Więckiewicza, Szyca, Baar, Dorocińskiego i Simlata. Dołączyli do nich nowi aktorzy, tacy jak Zofia Jastrzębska, Jędrzej Hycnar i Piotr Witkowski.

Cuma (Robert Więckiewicz), emerytowany mistrz złodziejskiego fachu, wiedzie spokojne życie na andaluzyjskim wybrzeżu Hiszpanii. Niespodziewanie dostaje propozycję kolejnego skoku. Odmawia - aż dowiaduje się, że Chudy (Mirosław Haniszewski) - dawny partner Grubego, dziś rywal - planuje największy napad w Krakowie i to bez niego. Co gorsza, z nową, młodą ekipą - szybką, pewną siebie i działającą bez sentymentów (Piotr Witkowski, Jędrzej Hycnar). Dla Cumy to nie tylko wyzwanie. To sprawa osobista. Wraca, żeby udowodnić, że nadal jest złodziejem numerem jeden. Żeby odzyskać szacunek. I wyrównać rachunki.

"Humor w 'Vinci 2' opiera się przede wszystkim na starej gwardii, w czym prym wiodą Dorociński z Simlatem. Mam wrażenie, że w drugiej części położony jest na to jeszcze większy akcent niż przed laty. Wiele w filmie Machulskiego dzieje się w dialogu, wzajemnym odbijaniu piłeczki, ale nie brakuje tu też żartobliwego odniesienia do polityki, z czego reżyser jest znany oraz jasnego stanowiska w publicznej dyskusji na temat hulajnóg. Jest co prawda kilka przestrzelonych żartów, tracących myszką, ale Machulski zgrabnie z tych momentów wychodzi" - pisał Kuba Armata w recenzji dla Interii.

"Vinci 2" online. Gdzie oglądać?

Film "Vinci 2" jest już dostępny na Netfliksie. Na platformie można także obejrzeć pierwszą część.

