"Mumia: Film Lee Cronina"

"Mumia: Film Lee Cronina" opowiada o dziennikarzu, którego córka znika bez śladu. Dziewczyna odnajduje się nagle osiem lat później. Jednak to, co pierwotnie jest radosnym wydarzeniem, szybko zmienia się w koszmar. W rolach głównych oglądamy w filmie: Jacka Reynora, Laię Coste, May Calamawy, Natalie Gracie i Verónicę Falcón.

Produkcja Lee Cronina nie została zbyt dobrze przyjęta przez krytyków; w serwisie Rotten Tomatoes zebrała od nich jedynie 46 procent pozytywnych opinii. Znacznie większą przyjemność z seansu czerpali widzowie (72 proc.), którzy docenili intensywność opowieści i mocne wrażenia.

"Oddaj ją"

Horror psychologiczny wyreżyserowany przez braci Danny'ego i Michaela Philippou, twórców głośnego filmu "Mów do mnie", stał się wielkim kinowym hitem. Fabuła "Oddaj ją" opowiada o rodzeństwie, które po rodzinnej tragedii trafia do domu zastępczego prowadzonego przez tajemniczą kobietę. Z czasem odkrywają, że w domu dochodzi do przerażających rytuałów związanych z próbą przywrócenia zmarłych do życia.

W głównych rolach występują Sally Hawkins, Billy Barratt oraz Sora Wong. Szczególne uznanie zdobyła kreacja w wykonaniu Hawkins. Aktorka stworzyła jedną z najbardziej niepokojących postaci we współczesnym kinie grozy.

"Oni cię zabiją"

"Oni cię zabiją" to nietypowe połączenie komedii akcji z horrorem. Film w wyjątkowo śmiały sposób pokazuje sceny walki, jednocześnie nie stroniąc od szyderczego czarnego humoru. Młoda kobieta musi przetrwać noc w Virgilu, tajemniczej i dziwacznej siedzibie-pułapce demonicznej sekty, jeśli nie chce zostać złożona w ofierze w następnej kolejności - brzmi opis produkcji.

W filmie Kiryła Sokołowa w główną rolę wcieliła się Zazie Beetz. Na ekranie partnerują jej: Myha'La, Paterson Joseph, Tom Felton, Heather Graham i Patricia Arquette.

Film poniósł klęskę w światowych kinach, zarabiając w nich niespełna 20 milionów dolarów, przez co nie wyrównał nawet własnego budżetu. W Polsce w premierowy weekend zobaczyło go jedynie 12,8 tys. widzów. Jak często to bywa w wypadku takich tytułów, gdy tylko trafił na streaming, okazał się jednak wielkim hitem.