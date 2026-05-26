Za powstaniem "Króla dopalaczy" stoją debiutujący reżyser Pat Howl oraz producentka Katarzyna Samson, którzy wspólnie napisali scenariusz, tworząc historię o ambicji, władzy i cenie, jaką trzeba zapłacić za błyskawiczny sukces.

W rolach głównych występują Tomasz Włosok oraz Vanessa Aleksander, a towarzyszą im m.in. Łukasz Simlat, Jan Frycz, Rafał Maćkowiak, Grażyna Szapołowska, Janusz Chabior, Robert Jarociński oraz Agnieszka Grochowska.

Inspirowana prawdziwymi wydarzeniami historia zawrotnej kariery zwykłego chłopaka, który zbudował imperium i - niczym "Wilk z Wall Street" - z dnia na dzień został milionerem. Nagła sława, piękne kobiety, szybkie samochody, niekończąca się impreza, konfrontacje z gangsterami i układy na najwyższych szczeblach władzy - to jego nowy świat, w którym granica między legalnym a zakazanym jest tak cienka, jak kreska na lustrze. Kiedy pojawia się policjant, którego nie da się kupić, zaczyna się gra o wszystko. Czy Dawidowi uda się zatrzymać, zanim będzie za późno? Czy miłość zdoła go ocalić przed ostatecznym upadkiem?

"Król dopalaczy" online. Gdzie i od kiedy oglądać?

Film "Król dopalaczy" od 10 czerwca będzie dostępny na Disney+.