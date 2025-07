Z kina prosto na platformę streamingową. Szpiegowski thriller już dostępny

Inteligencja kontra chaos, osobista tragedia kontra globalny spisek - "Amator" to nowa propozycja dla fanów mrocznych, trzymających w napięciu thrillerów.

"Amator": fabuła i obsada filmu

"Amator" to thriller szpiegowski, w którym Charlie Heller, niezwykle inteligentny i skrajnie introwertyczny szyfrant CIA, prowadzi spokojne życie w zaciszu biura w Langley - do czasu, gdy jego żona ginie w zamachu w Londynie. Gdy agencja odmawia interwencji, Charlie wyrusza samotnie na niebezpieczną misję, by dopaść sprawców. Jego największą bronią okazuje się błyskotliwy umysł, który pozwala mu przechytrzyć przeciwników i zbliżyć się do prawdy.

W filmie występują: Rami Malek, Laurence Fishburne, Rachel Brosnahan, Caitríona Balfe, Michael Stuhlbarg i Holt McCallany. Reżyserem jest James Hawes, a scenariusz napisali Ken Nolan i Gary Spinelli na podstawie powieści Roberta Littella.

"Amator" online. Gdzie oglądać?

Film "Amator" ukazał się na ekranach kin w kwietniu tego roku. Od dziś można go oglądać na popularnej platformie streamingowej. "Amator" jest dostępny na Disney+.