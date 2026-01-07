Reklama

Wyczekiwana trzecia część popularnej sagi. Gwiazda "Stranger Things" w roli głównej

Oprac.: Katarzyna Ulman
VOD
1 godz. 19 minut temu

Na tę część filmowej sagi z niecierpliwością czekają fani Millie Bobby Brown. Na najnowszej "Enoli Homes" gwiazda znów będzie rozwiązywać kryminalne zagadki i być może odpowie "tak" na bardzo ważne pytanie.

"Enola Holmes": nowy rozdział wkrótce

Pierwsza część "Enoli Holmes" zadebiutowała w Netfliksie w 2022 roku. Film był pierwszą z adaptacji serii książek Nancy Springer "The Enola Holmes Mysteries", która opisuje przygody znacznie młodszej siostry Sherlocka i Mycrofta Holmesów. Seria rozpoczęła się od tytułu "Enola Holmes. Sprawa zaginionego markiza" z 2006 roku i obejmowała sześć powieści, które skupiają się wokół tajemnic badanych przez Enolę. Do tej pory powstały dwa filmy, w których główną rolę zagrała Millie Bobby Brown, znany z "Rodu Guinnessów" Louis Partridge wcielił się w postać Tewkesbury’ego.  

Fani od dłuższego czasu czekają na trzecią część o przygodach Enoli. Mogą odetchnąć z ulgą - nowy rozdział jej filmowych przygód zobaczą jeszcze w tym roku.

"Enola Holmes": trzecia część już latem 2026 roku

"Przygoda zabiera detektyw Enolę Holmes aż na Maltę, gdzie jej osobiste i zawodowe marzenia zderzają się ze sobą podczas dochodzenia bardziej zawiłego i niebezpieczniejszego niż wszystkie, z którymi miała dotąd do czynienia" - czytamy w oficjalnym opisie.

Za kamerą stanął Philip Barantini, a scenarzystą jest Jack Thorne. W obsadzie obok Millie Bobby Brown znaleźli się Louis Partridge, Himesh Patel, Sharon Duncan-Brewster, Henry Cavill i Helena Bonham Carter.

