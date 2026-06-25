"Zapach kobiety" od dzisiaj można oglądać na platformie HBO Max. Film ten do dziś porusza widzów opowieścią o honorze, godności i odwadze, pozostając jednym z najważniejszych dramatów lat 90.

"Zapach kobiety": oscarowa rola Ala Pacino

"Zapach kobiety" opowiada o niezwykłej relacji między niewidomym, zgorzkniałym emerytowanym pułkownikiem Frankiem Slade'em a młodym studentem Charliem Simmsem, który zostaje jego opiekunem podczas weekendu. Wspólna podróż staje się dla obu bohaterów przełomowym doświadczeniem, pełnym emocji, trudnych wyborów i życiowych lekcji.

W głównych rolach wystąpili Al Pacino jako Frank Slade oraz Chris O'Donnell jako Charlie Simms. Na ekranie oglądamy także Gabrielle Anwar oraz Philipa Seymoura Hoffmana. Film wyreżyserował Martin Brest.

Produkcja zyskała status kultowej przede wszystkim dzięki wybitnej kreacji Ala Pacino, za którą aktor otrzymał swojego pierwszego Oscara. W pamięci widzów zapisały się legendarne sceny - zwłaszcza tango do "Por una Cabeza" oraz finałowe przemówienie.

"Zapach kobiety" to doskonała propozycja na wieczór dla wszystkich, którzy cenią klasykę kina i wybitne aktorstwo.