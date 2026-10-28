Wszystkie części polskiego hitu w jednym miejscu. Pojawiła się data premiery

Paulina Gandor

Oprac.: Paulina Gandor

Seria "Listy do M." od lat podbija serca widzów, serwując dawkę świątecznego ciepła i humoru. Już wkrótce wszystkie dotychczasowe części tej kultowej produkcji trafią do biblioteki streamingowego giganta.

Kadr z filmu Listy do M. przedstawiający postacie w świątecznych strojach na tle bożonarodzeniowych dekoracji.
Kadr z filmu "Listy do M."Marcin Makowski/MAKUFLYmateriały prasowe

"Listy do M.": jedna z najpopularniejszych serii filmowych w historii polskiego kina

"Listy do M." to jedna z najpopularniejszych polskich serii filmowych, która od lat umila widzom zimowe wieczory. Filmy wnoszą to, czego widownia oczekuje od okołoświątecznych produkcji: dużo ciepła, lekkości i humoru, który trafia zarówno do młodszej, jak i starszej widowni.

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Justyna Miś
Justyna Miś

Od pierwszej odsłony, która trafiła na ekrany kin w 2011 roku, na ekranie podziwiać możemy uwielbiane polskie gwiazdy jak Maciej Stuhr, Wojciech Malajkat, Tomasz Karolak, Piotr Adamczyk czy Agnieszka Dygant. Do tej pory powstało sześć części, a od niedawna trwają prace nad siódmą odsłoną.

Fabuła pierwszego filmu rozgrywa się w Warszawie w czasie Wigilii Bożego Narodzenia, ukazując przeplatające się losy kilkunastu bohaterów szukających miłości i bliskości. Konstrukcja produkcji oraz plakat bezpośrednio nawiązują do brytyjskiego hitu "To właśnie miłość" ("Love Actually").

"Listy do M." trafią na Netflix. Sześć części serii dostępnych od listopada

Dla publiczności film szybko zyskał miano świątecznego klasyka i stał się obowiązkowym elementem zimowego sezonu w Polsce. Widzowie docenili chemię między aktorami oraz komediowy dystans Tomasza Karolaka.

Wszystkie sześć części "Listów do M." będzie można obejrzeć w Netfliksie już od 9 listopada.

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