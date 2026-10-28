"Listy do M.": jedna z najpopularniejszych serii filmowych w historii polskiego kina

"Listy do M." to jedna z najpopularniejszych polskich serii filmowych, która od lat umila widzom zimowe wieczory. Filmy wnoszą to, czego widownia oczekuje od okołoświątecznych produkcji: dużo ciepła, lekkości i humoru, który trafia zarówno do młodszej, jak i starszej widowni.

Od pierwszej odsłony, która trafiła na ekrany kin w 2011 roku, na ekranie podziwiać możemy uwielbiane polskie gwiazdy jak Maciej Stuhr, Wojciech Malajkat, Tomasz Karolak, Piotr Adamczyk czy Agnieszka Dygant. Do tej pory powstało sześć części, a od niedawna trwają prace nad siódmą odsłoną.

Fabuła pierwszego filmu rozgrywa się w Warszawie w czasie Wigilii Bożego Narodzenia, ukazując przeplatające się losy kilkunastu bohaterów szukających miłości i bliskości. Konstrukcja produkcji oraz plakat bezpośrednio nawiązują do brytyjskiego hitu "To właśnie miłość" ("Love Actually").

"Listy do M." trafią na Netflix. Sześć części serii dostępnych od listopada

Dla publiczności film szybko zyskał miano świątecznego klasyka i stał się obowiązkowym elementem zimowego sezonu w Polsce. Widzowie docenili chemię między aktorami oraz komediowy dystans Tomasza Karolaka.

Wszystkie sześć części "Listów do M." będzie można obejrzeć w Netfliksie już od 9 listopada.

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