"Piep*zyć Mickiewicza 2" to druga część opowieści o buntowniczych licealistach, których próbuje utemperować charyzmatyczny nauczyciel Jan Sienkiewicz. Film trafił do kin 24 stycznia 2025. Jak pamiętamy, w pierwszej odsłonie obserwowaliśmy historię licealnej 2B, klasy tzw. wyrzutków, określanej przez nauczycieli mianem czarnej dziury skrzyżowanej z Mordorem, która wysysa nadzieję z każdego, kto w niej uczy. Do czasu, gdy nowy polonista (w tej roli Dawid Ogrodnik) rzucił swoim uczniom wyzwanie.

W drugiej części do o szkoły trafia Korek - nowy, szczególnie uzdolniony matematycznie uczeń, który dołącza do przyjaciół Dantego - Cegły, Bolo, Mietka, Anity i Roxy. Chłopaki chcą go nauczyć, jak podrywać dziewczyny, ale okazuje się, że ich rady pochodzą głównie z internetu. W młodych zaczynają buzować hormony, co powoduje całą masę nieporozumień. Dante marzy o pierwszej nocy z Nel, ona jednak ma wątpliwości, czy są na to gotowi. Jak sprawić, by miłość i przyjaźń przetrwały ten burzliwy etap? W szkole zjawia się nowy uczeń - Korek - uzdolniony matematycznie chłopak w spektrum autyzmu. Gdy nastolatek wyznaje, że ma problemy z dziewczynami, koledzy z paczki Dantego postanawiają nauczyć go "prawdziwego życia".

W filmie w reżyserii Sary Bustamante - Drozdek i według scenariusza autorstw Kacpra Szymona wystąpili m.in. Dawid Ogrodnik, Hugo Tarres, Wiktoria Koprowska, Karol Rot, Ada Grodzka, Artur Gwizdak, Igor Pawłowski, Aleksandra Izydorczyk. Obecnie trwają prace nad trzecią częścią.

"Piep*zyć Mickiewicza 2" wkrótce dostępne na Netfliksie

"Piep*zyć Mickiewicza 2" cieszyło się ogromną popularnością w kinach (zgromadziło 657 tysięcy widzów). Obecnie jest dostępny na Prime Video, ale już niedługo trafi na Netfliksa. Druga część uwielbianej serii młodzieży będzie dostępna na platformie giganta streamingowego od 13 sierpnia.