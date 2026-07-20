"Dom dobry" opowiada o granicach miłości i jest produkcją, której nie da się zapomnieć. W filmie wystąpiła cała plejada znakomitych polskich aktorów, a wśród nich: Arkadiusz Jakubik, Maria Sobocińska i Andrzej Konopka. W główne role wcielili się rozchwytywany ostatnio Tomasz Schuchardt i niezwykle zdolna Agata Turkot.

"Dom dobry": mocny film Wojciecha Smarzowskiego

W swoim najnowszym filmie Wojciech Smarzowski zagląda do tak zwanych "dobrych domów". Dzieją się w nich rzeczy, o których większość woli milczeć.

Kiedy Gośka poznaje w internecie Grześka, jest przekonana, że to w końcu Ten Jedyny. Grzesiek wariuje na jej punkcie, obsypuje kwiatami, oświadcza się w Wenecji. To musi być miłość, prawda? Ale na tym perfekcyjnym obrazku szybko zaczynają pojawiać się rysy. Wkrótce ich wspólny dom staje się dla Gośki najniebezpieczniejszym z miejsc.

"Dom dobry" w streamingu. Polski film zrobił furorę

"Dom dobry" wszedł na ekrany kin w 2025 roku i cieszył się ogromną popularnością. Ogółem obejrzało go niemal 2,5 miliona Polaków.

Już za kilka dni film będzie można zobaczyć również na platformie HBO Max. Premiera w serwisie zaplanowana została na 31 lipca.

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