"Listy do M." na Netfliksie. Wszystkie sześć części od 9 listopada

Fani polskiego kina świątecznego mają powody do zadowolenia. 9 listopada 2026 roku do biblioteki Netfliksa trafił komplet sześciu filmów z serii "Listy do M.". To oznacza, że widzowie mogą urządzić sobie maraton bez konieczności szukania poszczególnych odsłon na różnych platformach czy czekania na ich telewizyjne emisje.

W katalogu znalazły się zarówno oryginalne "Listy do M." z 2011 roku, jak i wszystkie kolejne części: "Listy do M. 2", "Listy do M. 3", "Listy do M. 4", "Listy do M. 5" oraz "Listy do M. Pożegnania i powroty", które miały premierę w 2024 roku.

Choć od debiutu pierwszej produkcji minęło już półtorej dekady, seria wciąż pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich filmowych symboli okresu świątecznego.

"Listy do M." od 15 lat przyciągają widzów. W obsadzie same gwiazdy

Wszystko zaczęło się w 2011 roku, kiedy do kin trafiły "Listy do M." w reżyserii Mitji Okorna. Film opowiadał o mieszkańcach Warszawy, których losy splatają się w Wigilię Bożego Narodzenia. Nie brakowało nieporozumień, nieoczekiwanych spotkań i miłosnych historii.

W obsadzie znaleźli się między innymi Maciej Stuhr, Roma Gąsiorowska, Tomasz Karolak, Agnieszka Dygant, Piotr Adamczyk i Wojciech Malajkat.

Sukces pierwszej części otworzył drogę do kolejnych odsłon. Z czasem na ekranie pojawiali się nowi bohaterowie, ale twórcy pozostali wierni formule opowieści, w których humor przeplata się ze wzruszeniem.

Co ciekawe, seria doczekała się aż sześciu filmów, choć pierwszy z nich nie był pomyślany jako początek tak rozbudowanego cyklu. Dziś widzowie mogą prześledzić, jak na przestrzeni lat zmieniali się bohaterowie i aktorzy.

Gdzie obejrzeć wszystkie części "Listów do M."?

Od poniedziałku, 9 listopada, wszystkie sześć odsłon serii jest dostępnych na Netfliksie. Filmy można oglądać w kolejności premier lub wrócić wyłącznie do ulubionych części.

Najnowsza z nich, "Listy do M. Pożegnania i powroty", miała kinową premierę w 2024 roku. Za jej reżyserię odpowiadał Łukasz Jaworski, który wcześniej nakręcił także piątą odsłonę cyklu.