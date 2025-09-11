"Blade Runner 2049": kontynuacja kultowego filmu sci-fi

Akcja filmu "Blade Runner 2049" dzieje się kilkadziesiąt lat po wydarzeniach przedstawionych w "Łowcy androidów" z 1982 roku. Reżyserii podjął się Denis Villeneuve. Scenariusz autorstwa Hamptona Fenchera i Michaela Greena powstał w oparciu o oryginalny koncept Ridleya Scotta i Fenchera. Za zdjęcia odpowiada Roger Deakins.

Rolę główną powierzono Ryanowi Goslingowi. Jego bohater, K, replikant i łowca androidów, odkrywa sekret mogący wywołać chaos w społeczeństwie. Prowadzi go on na ślad dawno zaginionego Rick’a Deckarda (Harrison Ford), byłego blade runnera z pierwszego filmu, który od lat ukrywa się przed światem.

W rolach drugoplanowych wystąpili m.in. Ana de Armas, Robin Wright oraz Jared Leto. "Blade Runner 2049" został wyróżniony dwoma Oscarami w kategoriach: najlepsze zdjęcia oraz najlepsze efekty specjalne. Choć produkcja nie odniosła spektakularnego sukcesu kasowego, zdobyła status kultowej wśród fanów science fiction i jest uważana za jedną z najlepszych kontynuacji w historii kina. Umocniła także pozycję Villeneuve'a w gronie najlepszych współczesnych reżyserów.

"Blade Runner 2049" online: gdzie oglądać?

Film "Blade Runner 2049" trafił dzisiaj na platformę streamingową HBO Max.