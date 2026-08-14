Gdy przed długo wyczekiwaną trasą koncertową Connect 3 zostaje pozostawione bez supportu, Shane, Nate i Jason ponownie odwiedzają Camp Rock. Tym razem szukają wśród młodych talentów kolejnej wielkiej gwiazdy. Uczestnicy obozu rywalizują o szansę wystąpienia przed swoimi idolami, a napięcia i emocje wystawiają ich przyjaźnie na próbę. Uczestnicy muszą zmierzyć się z nowymi uczuciami, trudnymi wyborami i sekretami, które mogą zmienić ich relacje.

Do swoich ról powracają: Joe Jonas (Shane Gray), Nick Jonas (Nate Gray), Kevin Jonas (Jason Gray) oraz Maria Canals-Barrera (Connie). Dołączają do nich: Liamani Segura, Malachi Barton, Lumi Pollack, Sherry Cola, Hudson Stone, Casey Trotter, Brooklynn Pitts oraz Ava Jean.

Kadr z filmu "Camp Rock 3" Disney+ materiały prasowe

Reżyserką filmu jest Veronica Rodriguez, a za scenariusz odpowiada Eydie Faye. Produkcją zajmuje się Disney Kids & Family, a twórcą choreografii jest Jamal Sims. Producentami wykonawczymi są: Tim Federle, Joe Jonas, Nick Jonas, Kevin Jonas, Demi Lovato, Betsy Sullenger, Spencer Berman oraz Gary Marsh. Specjalne podziękowania kierowane są również do Alana Sacksa za jego wkład w rozwój franczyzy "Camp Rock".

"Camp Rock" (2008) oraz "Camp Rock 2: Wielki finał" (2010) należą do najpopularniejszych telewizyjnych filmów oryginalnych Disney Channel. Dzięki przebojowej muzyce i niezapomnianym numerom taneczno-wokalnym seria "Camp Rock" wypromowała światowe gwiazdy i ponad 15 lat po premierze pierwszego filmu wciąż pozostaje ważnym elementem popkultury, inspirując viralowe trendy w mediach społecznościowych.