Wielki powrót uwielbianej serii. Nowa odsłona już dostępna

Jakub Izdebski

Jakub Izdebski

Czas na nostalgiczny powrót do najsłynniejszego letniego obozu muzycznego! Demi Lovato powraca do uwielbianej przez fanów serii nie tylko jako producentka wykonawcza, ale także w specjalnym, gościnnym występie. "Camp Rock 3" jest już dostępny na platformie streamingowej Disney+.

Kadr z filmu "Camp Rock 3". Dwoje młodych ludzi siedzi tyłem do siebie na ławce w parku.
Kadr z filmu "Camp Rock 3"Disney+materiały prasowe

Gdy przed długo wyczekiwaną trasą koncertową Connect 3 zostaje pozostawione bez supportu, Shane, Nate i Jason ponownie odwiedzają Camp Rock. Tym razem szukają wśród młodych talentów kolejnej wielkiej gwiazdy. Uczestnicy obozu rywalizują o szansę wystąpienia przed swoimi idolami, a napięcia i emocje wystawiają ich przyjaźnie na próbę. Uczestnicy muszą zmierzyć się z nowymi uczuciami, trudnymi wyborami i sekretami, które mogą zmienić ich relacje.

Do swoich ról powracają: Joe Jonas (Shane Gray), Nick Jonas (Nate Gray), Kevin Jonas (Jason Gray) oraz Maria Canals-Barrera (Connie). Dołączają do nich: Liamani Segura, Malachi Barton, Lumi Pollack, Sherry Cola, Hudson Stone, Casey Trotter, Brooklynn Pitts oraz Ava Jean.

Trzech młodych mężczyzn w okularach przeciwsłonecznych stoi ramię w ramię na drewnianym pomoście nad wodą, ubranych w stylowe kurtki i koszule, otoczonych letnim światłem i otaczającymi ich drzewami.
Kadr z filmu "Camp Rock 3"Disney+materiały prasowe

Reżyserką filmu jest Veronica Rodriguez, a za scenariusz odpowiada Eydie Faye. Produkcją zajmuje się Disney Kids & Family, a twórcą choreografii jest Jamal Sims. Producentami wykonawczymi są: Tim Federle, Joe Jonas, Nick Jonas, Kevin Jonas, Demi Lovato, Betsy Sullenger, Spencer Berman oraz Gary Marsh. Specjalne podziękowania kierowane są również do Alana Sacksa za jego wkład w rozwój franczyzy "Camp Rock".

"Camp Rock" (2008) oraz "Camp Rock 2: Wielki finał" (2010) należą do najpopularniejszych telewizyjnych filmów oryginalnych Disney Channel. Dzięki przebojowej muzyce i niezapomnianym numerom taneczno-wokalnym seria "Camp Rock" wypromowała światowe gwiazdy i ponad 15 lat po premierze pierwszego filmu wciąż pozostaje ważnym elementem popkultury, inspirując viralowe trendy w mediach społecznościowych.

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materiały prasowe
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