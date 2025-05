"Wicked" to kinowa adaptacja słynnego musicalu Broadwayowskiego, będącego prequelem do "Czarnoksiężnika z Krainy Oz". Za reżyserię filmu odpowiada Jon M. Chu, a w głównych rolach występują Cynthia Erivo jako Elphaba i Ariana Grande jako Glinda. Film miał swoją premierę pod koniec zeszłego roku i jest pierwszą odsłoną dwuczęściowej opowieści. Premiera kontynuacji o tytule "Wicked: For Good" planowana jest na 21 listopada 2025 roku.

"Wicked": fabuła, obsada

Elphaba i Glenda są studentkami Uniwersytetu Shiz w fantastycznej krainie Oz i nawiązują głęboką przyjaźń. Jednak po spotkaniu z Czarnoksiężnikiem ich relacja stanie na rozdrożu, a ich życie obierze zupełnie inne ścieżki. Glinda pragnie popularności, marzy o władzy, podczas gdy Elphaba pozostanie wierna sobie i tym, którzy ją otaczają. Jej postawa będzie miała jednak nieoczekiwane konsekwencje dla jej przyszłości. Niezwykłe przygody w krainie Oz sprawią, że ostatecznie wypełnią swoje przeznaczenie jako Dobra Czarownica z Południa i Zła Czarownica z Zachodu.

U boku Erivo i Grande występują m.in. Jeff Goldblum, Michelle Yeoh, Bowen Yang i Peter Dinklage. "Wicked" spotkał się z pozytywnym odbiorem zarówno krytyków, jak i widzów. Został uznany za jeden z najlepszych filmów 2024 roku przez American Film Institute. Osiągnął gigantyczny sukces finansowy. Na całym świecie zarobił ponad 750 mln dolarów.

"Wicked" trafi na platformę streamingową

Obecnie "Wicked" można oglądać w kilku serwisach na zasadzie wypożyczenia. Już wkrótce film trafi na platformę streamingową. "Wicked" będzie dostępne na SkyShowtime od 6 lipca 2025 r.