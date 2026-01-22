"Red, White & Royal Blue": wielki hit Prime Video

W 2023 roku Prime Video dodało do swojej oferty ekranizację bestsellera Casey McQuiston z 2019 roku. "Red, White & Royal Blue" to komedia romantyczna opowiadająca historię Aleksa, syna prezydent Stanów Zjednoczonych, i Henry'ego, księcia Walii. Ich wzajemna niechęć zaczyna zagrażać stosunkom amerykańsko-brytyjskim, więc muszą upozorować rozejm. W trakcie ich niechęć do siebie zaczyna topnieć, a relacja przybiera obrót, którego się nie spodziewali.

W główne role w produkcji, która błyskawicznie stała się perełką w kolekcji Prime Video, wcielili się Taylor Zakhar Perez i Nicholas Galitzine. Wiemy już, że panowie powrócą w swoich rolach w kontynuacji filmu, który zachwycił świat. Produkcja ma nosić tytuł "Red, White & Royal Wedding".

"Red White & Royal Blue" Jonathan Prime Prime Video

Wśród powracających aktorów znajdą się również Uma Thurman, Sarah Shahi, Rachel Hilson, Ellie Bamber, Clifton Collins Jr., Stephen Fry, Thomas Flynn, Aneesh Sheth i Malcolm Atobrah. Do gwiazdorskiej obsady dołączą jako nowi bohaterowie Henry Ashton, którego możemy znać z "Rycerzy Siedmiu Królestw" i "My Lady Jane" oraz Alex Høgh Andersen, który oczarował widzów w serialu "Wikingowie".

Szczegóły fabuły kontynuacji są owiane tajemnicą. Reżyserem filmu jest Jamie Babbit, a scenariusz napisała Gemma Burgess, Matthew López oraz Casey McQuiston, autorka bestsellera.

