Wielki hit Prime Video powraca z kontynuacją. Nowe twarze w obsadzie

Kinga Szarlej

Kinga Szarlej

"Red, White & Royal Blue" to film, który podbił serca widzów na całym świecie - dokładnie tak samo, jak książka, na której został oparty. Prime Video ogłosiło, że stworzy kontynuację światowego hitu, a w obsadzie znajdą się nowe twarze!

Dwóch elegancko ubranych mężczyzn siedzi na ozdobnej kanapie, śmiejąc się i rozmawiając z trzecim mężczyzną, którego widać od tyłu. Wnętrze dekorują jasne, świeże kwiaty, złote meble oraz jasne zasłony, co nadaje scenie uroczysty charakter.
Kadr z filmu "Red, White & Royal Blue" (2023)Jonathan PrimePrime Video

"Red, White & Royal Blue": wielki hit Prime Video

W 2023 roku Prime Video dodało do swojej oferty ekranizację bestsellera Casey McQuiston z 2019 roku. "Red, White & Royal Blue" to komedia romantyczna opowiadająca historię Aleksa, syna prezydent Stanów Zjednoczonych, i Henry'ego, księcia Walii. Ich wzajemna niechęć zaczyna zagrażać stosunkom amerykańsko-brytyjskim, więc muszą upozorować rozejm. W trakcie ich niechęć do siebie zaczyna topnieć, a relacja przybiera obrót, którego się nie spodziewali.

W główne role w produkcji, która błyskawicznie stała się perełką w kolekcji Prime Video, wcielili się Taylor Zakhar Perez i Nicholas Galitzine. Wiemy już, że panowie powrócą w swoich rolach w kontynuacji filmu, który zachwycił świat. Produkcja ma nosić tytuł "Red, White & Royal Wedding".

Dwóch młodych mężczyzn stoi naprzeciwko siebie w muzealnej sali pełnej klasycznych rzeźb, trzymając się za ręce, otoczeni popiersiami i monumentalnymi posągami.
"Red White & Royal Blue"Jonathan PrimePrime Video

Wśród powracających aktorów znajdą się również Uma Thurman, Sarah Shahi, Rachel Hilson, Ellie Bamber, Clifton Collins Jr., Stephen Fry, Thomas Flynn, Aneesh Sheth i Malcolm Atobrah. Do gwiazdorskiej obsady dołączą jako nowi bohaterowie Henry Ashton, którego możemy znać z "Rycerzy Siedmiu Królestw" i "My Lady Jane" oraz Alex Høgh Andersen, który oczarował widzów w serialu "Wikingowie".

Szczegóły fabuły kontynuacji są owiane tajemnicą. Reżyserem filmu jest Jamie Babbit, a scenariusz napisała Gemma Burgess, Matthew López oraz Casey McQuiston, autorka bestsellera.

Zobacz też: "Zemsta", jakiej jeszcze w polskim kinie nie było. Co nas czeka?

"Samotnik" [trailer]materiały prasowe
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze