Film "Zwierzęta" przyciąga tłumy widzów przed ekrany. Nowość Netfliksa w najnowszym zestawieniu Top 10 najpopularniejszych tytułów w dniach 5-11 października 2026 w serwisie zajęła zdecydowane pierwsze miejsce. Tytuł uzyskał 23,8 mln wyświetleń, co przełożyło się na 42,8 mln obejrzanych godzin.

W Polsce produkcja na dzień dzisiejszy również zajmuje pierwsze miejsce. Wyprzedza takie filmy jak "Mniej obcy" oraz "Żyjemy dalej".

"Zwierzęta" zyskują jednak fatalne oceny od widzów i krytyków. W serwisie Rotten Tomatoes otrzymał tylko 41 proc. pozytywnych opinii od publiczności oraz 32 proc. od recenzentów.

"Rozczarowanie 'Zwierzętami' wynika głównie z tego, że ten film miał potencjał, by być rasowym thrillerem. Skończyło się na produkcie poniżej średniej Netfliksa. Ben Affleck niedawno narzekał, że Netflix wymaga od scenarzystów pisania w taki sposób, by widz scrollujacy telefon w trakcie seansu nadal rozumiał akcje. 'Zwierzęta' wyglądają dokładnie, jak film dopasowany do tych wymogów" - pisze Łukasz Adamski w recenzji dla Interii.

"Zwierzęta": o czym jest nowość Netfliksa?

Thriller "Zwierzęta" zabiera widzów do mrocznego świata politycznych intryg, rodzinnych konfliktów i desperackiej walki o przetrwanie. Po porwaniu syna, kandydat na burmistrza Los Angeles i jego żona zostają wciągnięci w sieć kłamstw i manipulacji. Próbując w pośpiechu zebrać pieniądze na okup, muszą podejmować decyzje, które mogą rozbić ich dotychczasowy świat.

Ben Affleck nie tylko wyreżyserował "Zwierzęta", ale także objął stanowisko producenta oraz zagrał główną rolę. U boku Afflecka występują tacy aktorzy jak: Gillian Anderson, Kerry Washington i Steven Yeun, Adriana Paz, Christopher Woodley i inni.