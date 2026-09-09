Oto najpopularniejsze filmy i seriale na Netfliksie w dniach 31 sierpnia - 6 września 2026 roku.

Na czele tygodniowego zestawienia TOP 10 najpopularniejszych produkcji na platformie znalazły się przede wszystkim mrożące krew w żyłach kryminały, thrillery i historie inspirowane prawdziwymi wydarzeniami.

"Szeptacz" numerem jeden w Polsce i na świecie

W Polsce zdecydowanym numerem jeden okazała się nowość Netfliksa z gwiazdorską obsadą - "Szeptacz". Film opowiada o pisarzu, którego syn zostaje porwany. Zdesperowany mężczyzna prosi o pomoc swojego ojca, byłego policjanta, z którym od lat nie utrzymywał kontaktu. W trakcie śledztwa okazuje się, że ostatnie wydarzenia z życia bohatera oraz zaginięcie chłopca mogą mieć związek ze sprawą sprzed dziesięciu lat. Trop prowadzi również do skazanego przed laty "Szeptacza". W rolach głównych wystąpili Robert De Niro, Adam Scott i Michelle Monaghan.

O "Szeptaczu" pisała Katarzyna Ulman z Interii w swojej recenzji:

"Wielokrotnie w trakcie seansu 'Szeptacza' można odnieść wrażenie, że mimo dość długiej ekspozycji, w drugiej części filmu akcja pędzi na łeb, na szyję, a fabuła ani postacie nie mają czasu na odetchnięcie, co z kolei powoduje, że niektóre wątki nie zostają pogłębione, a widz traci emocjonalną więź z bohaterami. 'Szeptacz' to nie jest zły film, jednak prowadzony nierówno, co burzy bardzo dobre wrażenie ze środka filmu, kiedy rzeczywiście wszystko dobrze się łączy, a my czujemy, że coś w tej historii się dzieje. Koniec końców, gwiazdorska obsada to wielki atut "Szeptacza", jednak nie wywołuje on takich emocji - uczucia niepewności czy strachu - oraz nie buduje napięcia jak literacki oryginał" - czytamy.

Mimo mieszanych opinii "Szeptacz" może pochwalić się imponującym wynikiem oglądalności. Produkcja znalazła się na pierwszym miejscu globalnego zestawienia najpopularniejszych anglojęzycznych filmów. W ciągu tygodnia zanotowała 33,4 mln wyświetleń, co przełożyło się na 63,5 mln godzin oglądania. Wśród nieanglojęzycznych filmów największą popularnością cieszyła się natomiast duńska produkcja o tytule "Tajemnicza kobieta", która zanotowała 19,3 mln wyświetleń.

"Tajemnicza kobieta" Netflix

Co oglądali Polacy na Netfliksie?

"Szeptacz" nie jest jednak jedynym tytułem, który przyciągnął w ostatnim tygodniu uwagę polskich widzów. Tuż za nim uplasowała się "Tajemnicza kobieta". Trzecie miejsce zajął oparty na faktach kryminał "Pojmanie El Chapo". Na czwartą lokatę wskoczył natomiast dobrze znany widzom "Shrek". Pierwszą piątkę zamyka "Black Mass" z Johnnym Deppem w roli głównej.

Wśród seriali również nie zabrakło dużych hitów. Na szczycie polskiego zestawienia znalazł się drugi sezon "Dżentelmenów". Drugie miejsce zajął szwedzki thriller "Krwawa ofiara", a podium zamyka dokument kryminalny "Śmierć żony pastora". Na czwartej pozycji znalazł się trzeci sezon "Beauty in Black", natomiast TOP 5 zamyka trzeci sezon "1670".