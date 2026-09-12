Od dzisiaj w serwisie Canal+ online można oglądać "Greenland 2" - kontynuację widowiskowego hitu z 2020 roku. Film debiutował w kinach na początku tego roku.

W Canal+ online można także nadrobić pierwszą część.

"Greenland 2": mocne kino katastroficzne

Po katastrofie, która niemal zniszczyła naszą planetę i doprowadziła do zagłady większości jej mieszkańców, John Garrity wraz z żoną i synem próbuje zacząć nowe życie w spustoszonym świecie. Zmuszeni do opuszczenia bezpiecznego bunkra na Grenlandii, wyruszają przez zrujnowaną Europę w poszukiwaniu terenów nadających się do zamieszkania. Mówi się, że na południu dawnej Francji powietrze i woda są na tyle czyste, że jest szansa na przeżycie. Najpierw trzeba tam jednak dotrzeć. Droga wiedzie przez zrujnowane, wyludnione miasta i skażone pustynie, które były kiedyś ludzkimi siedliskami. Najbardziej niebezpieczne są jednak tereny opanowane przez ocalałych, którzy dla przetrwania są gotowi na wszystko. Każdy dzień tej wędrówki może okazać się ostatnim, a każdy nowy przyjaciel może stać się śmiertelnym wrogiem.

W główną postać, inżyniera Johna Garrity'ego ponownie wciela się hollywoodzki gwiazdor Gerard Butler.

"Pracując nad tym filmem, musiałem dać z siebie wszystko. Pod wieczór ledwo właziło się do łóżka, a nazajutrz zaczynało od nowa. Każdego dnia realizowaliśmy aż po 220 ujęć. [...] Wiedziałem o wymaganiach fizycznych i emocjonalnych, które na nas czekały. Miało być dużo biegania, krzyków, płaczu i... przytulania się" - wyznał aktor.

Jan Tracz w recenzji dla Interii wymienił rolę Butlera jako najsilniejszy element produkcji.

"Pierwsze skrzypce gra tutaj rzecz jasna Gerard Butler i to na nim spoczywa ciężar uratowania zarówno całej rodziny, jak i po prostu filmu. To on jest zachętą do obejrzenia sequela. I trzeba z ręką na sercu przyznać, że aktor stanął na wysokości zadania. Wierzymy mu, kiedy płacze i imponuje nam, gdy robi wszystko, by wesprzeć swoich najbliższych. Butler epatuje ekranową intensywnością i staje się sercem tego filmu; jego silnikiem, który napędza go od początku do końca" - czytamy.