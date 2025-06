Widowiskowa produkcja wkrótce w streamingu. O tym filmie było głośno

"Tenet": o filmie

"Tenet" w reżyserii Christophera Nolana to przepełniony akcją film science fiction uznawany za jeden z najważniejszych tytułów 2020 roku. Uzbrojony tylko w jedno tytułowe słowo, bohater produkcji przenika w mroczny świat międzynarodowych szpiegów, próbując ocalić ludzkość. Do tego jednak nieodzowne okazuje się skorzystanie ze zjawiska, wykraczającego poza czas realny. Nie, nie z podróży w czasie. Z inwersji.

Reklama

Główne role w filmie zagrali: John David Washington ("Czarne bractwo. BlacKkKlansman"), Robert Pattinson ("Lighthouse", saga "Zmierzch"), Michael Caine ("Wbrew regułom"), Elizabeth Debicki ("Wielki Gatsby"), Clemence Posey ("Najpierw strzelaj, potem zwiedzaj"), Kenneth Branagh ("Hamlet") oraz Aaron Taylor-Johnson ("Zwierzęta nocy").

"W wielu swoich filmach starałem się wykorzystać element, który, w moim przekonaniu, jest wyjątkową cechą kina. Chodzimy być może ciągle do tego samego kina i co jakiś czas patrzymy na ten sam ekran przez podobną ilość czasu, ale oglądamy historie, które rozgrywać się mogą na przestrzeni godzin, lat, a nawet wieków i w ogóle nam to nie przeszkadza. Kino ma ten wyjątkowy dar manipulacji naszymi odczuciami na temat czasu. 'Tenet' wyrósł z mojej fascynacji tym zjawiskiem" - mówi scenarzysta i reżyser Christopher Nolan.

"Tenet": dzieło Christophera Nolana w streamingu. Gdzie i od kiedy oglądać?

"Tenet" będzie można zobaczyć na Netfliksie już od czwartku, 12 czerwca.

Zobacz też: Koniec długoletniego związku nie przekreślił jej kariery. Znamy ją z filmów i seriali